Namorado diz que Manu está bem e pede calma aos fãs após cobranças por 'sumiço'

Após dias de silêncio e cobrança dos fãs, o engenheiro Igor Carvalho, namorado de Manu Gavassi, 27, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores da cantora. "Está tudo bem por aqui gente, fiquem tranquilos", afirmou ele no Twitter.

Manu ainda não retornou às suas redes sociais desde o término do Big Brother Brasil 20, na última segunda-feira (27). Ela ficou em terceiro lugar no reality, atrás da campeã, a médica Thelma Assis, 35, e da vice, a influenciadora Rafa Kalimann, 27.

"Deem um tempinho pra Manuzinha voltar à normalidade do nosso mundo. Corações calmos e muito amor por tudo que vocês fizeram", afirmou Igor, após cobranças dos fãs pelo sumiço da cantora, que participou apenas dos compromissos relacionados ao programa.

"A menina não tem um pingo de consideração de vir aqui agradecer", afirmava uma internauta no último post de Manu no Instagram, feito o dia da final do BBB 20. "Torci muito pra ela, mas está se achando", opinou outra. "Falta de respeito", acrescentou mais uma.

Muitos seguidores também mandaram mensagens de apoio à cantora e criaram teorias para justificar o tal "sumiço" de Manu, houve inclusive especulações de que ela estaria doente, por também ter adiado sua participação no programa Encontro (Globo).

Após o término do programa, Manu ficou chocada ao ver que todo o mundo ao seu redor usando máscaras. "Ter passado pelo confinamento me ensinou a não sentir culpa por não fazer nada. Fazer meditação e ficar à toa foram grandes aprendizados", afirma a artista. "Lá, a gente quebrava a solidão fazendo lives de vez em quando, e é como estão fazendo por aqui, já estou sabendo".