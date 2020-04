Namorado de Nadine, mãe de Neymar, já manteve 'trisal' com casal gay em SP

De acordo com publicação do jornal EXTRA, o atual namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, já manteve um relacionamento a três com um casal gay de São Paulo. Tiago Ramos, de 23 anos, ganhou a atenção das redes sociais após Nadine, 52, anunciar a relação entre os dois por meio de publicação no Instagram no último domingo (12).

Entre agosto e o fim do ano passado, com a duração de um ano e seis meses, Tiago vivia com o massoterapeuta e também modelo Hans Madrid, de 24 anos, e o marido dele, o empresário Raphael Stemberg, 32. “Moramos juntos, tivemos um relacionamento a três e nunca escondemos”, contou Hans em entrevista.

Hans Madrid (esquerda), confirmou o relacionamento, ocorrido entre 2018 e 2019, em entrevista Foto: reprodução/Instagram

“Ele é bi (bissexual), curte homem e mulher, mas no momento que ele estava com a gente, só ficava com a gente. Terminamos porque ele foi buscar o sonho dele de ser jogador de futebol”, também contou.

Além disso, Tiago Ramos manteve relacionamento com o assessor de imprensa Irinaldo Oliver em 2017. ““Ele sempre foi bi.... Porém, sempre gostou de mulheres mais velhas”, afirmou Irinaldo ao jornal carioca.