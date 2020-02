Namorado de Manu Gavassi usa camiseta em homenagem a ela no Carnaval

O namorado de Manu Gavassi, Igor Carvalho, fez uma homenagem para a cantora neste Carnaval, enquanto a amada está confinada no Big Brother Brasil 20.

No Rio de Janeiro, Igor usou uma camiseta preta com o nome "Manu" escrito em rosa fluorescente para curtir a folia. Ele mostrou o look nas redes sociais e escreveu na legenda: "Levando ela pro meu carnaval".

Manu pediu Igor em namoro já na primeira semana de reality, e ele aceitou levando um cartaz à Casa de Vidro e pedindo para que os participantes a informassem.

"O que realmente vale é nosso sentimento, cumplicidade e felicidade de estar junto. Isso que me motiva mais ainda aqui fora de te mandar forças e energias positivas nesse projeto que você está participando. Você queria uma resposta que você já sabia, que é SIM", escreveu ele em seu Instagram, na época.

"Te amo, estou com saudades e quebra tudo aí, daqui a 3 meses você vê esse recado. PS : Você me viciou em BBB, tá fo*a de resolver meus trabalhos e problemas aqui fora, eu que lute contra isso. Mas tudo bem, único jeito de ver a pessoa que amo por algum momento do dia".