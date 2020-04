Namorado da mãe de Neymar já ficou com Carlinhos Maia e com cozinheiro do filho, diz colunista

Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, assumiu uma nova paixão. O escolhido é Tiago Ramos, um modelo e gamer de 23 anos. Porém, após a divulgação do relacionamento, quem deu o que falar nas redes sociais foi o passado do namorado.

Segundo o colunista Léo Dias, o escolhido pela genitora do craque já viveu romances com outros homens. Tiago já ficou com o youtuber Carlinhos Maia e com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.

Com Carlinhos Maia o romance foi rápido. Os dois tiveram um 'affair' quando o humorista estava um tempo separado de seu atual marido, Lucas Guimarães.

Reação

A coluna do jornalista ainda aponta que Nadine conheceu o namorado quando ele ainda estava com o cozinheiro do filho. O clima pesou.

"O profissional, assim que soube pelas redes sociais do novo namoro do ex, apagou todas as fotos que tinha no Instagram com Tiago", detalhou o colunista.