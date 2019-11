Namorada de Tiago Iorc é ligada à natureza e astrologia

Após um ciclo de quase dois anos completamente afastado da vida pública, Tiago Iorc retornou neste ano com o álbum "Reconstrução" e, mais tarde, com o Acústico MTV, mas ainda mantém uma distância da imprensa ao não conceder entrevistas.

Nesta semana, o cantor brasiliense de 33 anos surpreendeu ao aparecer com Duda Rodrigues, primeiro relacionamento público que assume desde o término do namoro com a atriz Isabelle Drummond, em 2016. Os dois apareceram juntos durante a 20ª edição do Grammy Latino, que aconteceu na quinta passada (14) no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

Vencedor do Grammy como melhor canção em língua portuguesa, Iorc chegou ao tapete vermelho de mãos dadas com Duda Rodrigues, que em seu perfil, de uma rede social, se descreve como terapeuta de cura energética, astróloga e escritora, seguida da frase: "Aqui tem muito amor, se quiser um pouquinho, chega mais".

O cantor ainda não se pronunciou sobre o novo relacionamento (e nem deve fazer isso). Quando se afastou do Instagram, ele escreveu que queria se "ausentar dessa vida instagrâmica que nos consome para descobrir novos medos". Ele voltou a publicar na rede social em maio deste ano, porém, apenas fotos de shows e alguns ensaios.

Já as publicações de Duda Rodrigues sempre acompanham alguma frase, poema ou reflexão sobre a vida. Também não há fotos dela com Iorc, mas ela demonstra ser muito ligada à natureza, com publicação de fotos abraçada a árvore, caminhando no campo, na praia e meditando em cachoeiras.

"Na minha inteireza/ Me desconheço, para me reconhecer / Me desfaço, para me refazer /E já não há mais quem possa me dizer / Que é errado ser", escreveu Rodrigues em uma de suas publicações.

"Eu não sou astróloga, nem terapeuta ou estudante de psicologia. Não sou filha, amiga, colega. Eu não sou nem mulher, nem ruim de canto, nem boa conselheira ou grande sonhadora. Eu sou tudo isso. E não sou nada disso. Eu sinto que eu sou eu quando me vejo. Sem olhar pela lente dos outros. Quando eu vejo o que está bem aqui pulsando. Eu sinto que eu sou eu quando te vejo. Sem olhar pela lente dos outros. E enxergo o que está bem ai pulsando", escreveu Rodrigues, em uma publicação em junho deste ano.

"Eu sinto que eu sou eu quando sinto amor. Quando olho pro céu. Quando dou risada sozinha na rua. Quando tomo banho gelado. Quando converso com minha plantinha de boldo. Quando escuto um álbum do novos baianos e danço sozinha. Quando conto mais da minha vida do que devia e logo me arrependo. Quando choro quieta no quarto. Quando escuto uma história de amor. Quando dou abraço fechando o olho e respirando fundo. Quando faço cafuné nas minhas amigas com a pontinha dos dedos. Quando aperto a bochecha da minha vó pra irritar ela. Quando questiono o que parece óbvio e automático. Quando não entendo a piada. Quando me apaixono por um olhar na calçada. Quando me entrego. Quando me perco na imensidão do que é ser sem ter pretensão de saber o caminho de volta. E sinto que fui. Embarquei tem algum tempo. Deixei de ser casca e virei sentimento. E sinceramente não pretendo voltar. e quiser me acompanhar..."