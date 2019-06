Namorada de Gabriel Diniz narra como seria o Dia dos Namorados perfeito com vídeos antigos do casal

A namorada de Gabriel Diniz, cantor que morreu aos 28 anos em um desastre aéreo no fim do mês passado, fez uma homenagem a ele no Dia dos Namorados. Com muito bom humor, Karoline contou como seria o dia perfeito do casal.

Karoline explica que preferiu falar no presente, como se Gabriel ainda estivesse aqui. "...As lembranças sempre estarão vivas e me basearei nelas para falar um pouco de como seria!", escreveu no início de uma sequência de Stories, no Instagram.

Com vídeos de momentos que eles passaram juntos, Karoline imaginou um jantar "com direito a pedido do cardápio bem discreto". Na imagem, Gabriel faz um escândalo com os braços para chamar o garçom, enquanto ela dá risada com o namorado.

Ela ainda lembra dele cantando em inglês tudo errado e brinca com a forma que a Gabriel tinha de se declarar. "E enquanto o jantar não chega, brindamos a nós! Recebo uma declaração superestilo José Gabriel. E mais 'declaração' com uma música em inglês qualquer só para confirmar que me surpreende sempre! Como eu amava essa cantoria em inglês fluente", escreveu.

A tragédia

Gabriel Diniz morreu em um acidente aéreo na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia no último 27 de maio. O músico nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas desde os dois anos morava na cidade de João Pessoa. Por onde andava, Gabriel Diniz carregava o nome da Paraíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Sergipe, por volta das 12h40, a aeronave em que o cantor viajava para Maceió não estava mais no radar do Grupo Aéreo Tático do Recife. Ao encontrar a aeronave, foram achados três corpos, entre eles, o do piloto Linaldo Xavier. Engenheiro eletricista, ele se dividia entre a profissão e a aviação executiva.