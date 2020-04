Namorada de Babu do BBB 20 chora e diz que sofre ataques na internet

Namorada do ator Babu Santana, Tatiane Melo apareceu chorando nas redes sociais na tarde desta terça-feira (14), dia do Paredão entre Babu, Gizelly e Mari.

Ela revela que tem sofrido com ataques na internet de pessoas xingando e falando coisas sem sentido e agressivas sobre sua família.

"As pessoas que estão me atacando, gente, eu não ligo, tá? Podem me atacar à vontade. Eu sou fica, Babu, fica, Babu e fica, Babu. E fora, Gizelly", disse ela que não deixou claro que tipo de ofensas recebeu. Tatiane também agradeceu aos fãs que mandavam mensagens positivas.

Na última semana, a família de Babu acionou advogados para averiguarem ofensas racistas que o perfil sofreu. O perfil denunciou uma série de ataques preconceituosos. A família também relatou que teve parte de sua contas na rede social hackeada.

Esse é o oitavo Paredão de Babu. Em todos os outros ele contabilizou poucos votos e desponta como um dos favoritos para vencer a competição.

No Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil (Globo) de segunda-feira (13), todos os brothers, especialmente, os emparedados Babu, Mari e Gizelly foram confrontados pelo apresentador Tiago Leifert. Eles tinham de falar sobre momentos de incoerência. E Babu e Gizelly trocaram farpas.

A grande final, aliás, foi adiada. Aconteceria no dia 23, mas agora vai ocorrer no dia 27.