Na contramão da Black Friday: "vivemos um consumismo desenfreado", alerta especialista

Propagação de produtos com descontos, horários de funcionamento de lojas prolongados e estacionamento gratuito são alguns dos atrativos apresentados na Black Friday, o dia de compras que acontece hoje (29), em todo o Brasil.

Apesar da Black Friday aquecer o comércio no período natalino, a especialista em consumo responsável e consciente Lorena Delfino convida o cearense para uma reflexão antes de adquirir qualquer produto.

"Estamos em uma evolução de consumo muito grande e vivemos um consumismo desenfreado. Da década de 1970 aos dias atuais, o aumento é de 400%, e se continuarmos nesse ritmo, em 50 anos não teremos mais um planeta em condições habitáveis", destaca a pesquisadora.

Pesquisadora Lorena Delfino contesta a real necessidade das compras nesse período foto: reprodução/instagram

Para Lorena, a compra consciente vai na contramão do fluxo de consumo automático realizado por meio de estímulos. Este comportamento leva a questionar sobre suas reais necessidades, assim como: por quanto tempo o produto será utilizado? De que forma será descartado? Ou mesmo se o custo benefício vale a pena.

"Essa é a pegada. Vivemos em coletivo, precisamos pensar mais no bem comum e na sustentabilidade ambiental. Ou seja, é fundamental pensar no impacto positivo para a conservação do planeta e, principalmente, qual o ambiente que estamos deixando para as gerações futuras".