Mutirão de grafite e Tertúlia Black Vândala encerram a II Semana de Arte Urbana Benfica

Ruas, praças, equipamentos culturais, de pesquisa e ensino do bairro Benfica foram ocupados pela II Semana de Arte Urbana Benfica (SAUB), que se despede neste fim de semana com um grande mutirão de grafite e com Tertúlia Black Vândala.

Os alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais do IFCE, em companhia de artistas convidados, promovem um Mutirão de Grafite, às 9h do sábado (24), na Praça da Juventude, na Gentilândia. O encontro é seguido de música pelo DJ Nego Célio, às 16h.

A festa de encerramento é comandada pela Tertúlia Back Vândala e acontece na Praça João Gentil, no Benfica, das 15h às 20h, neste domingo (25). O coletivo de festa levanta a bandeira “Música, Respeito e Paz” como forma de conectar as pessoas com os lugares por meio de suas músicas Disco, Soul e Funk.

Esta edição trouxe o tema “Práticas da cidade como experiência estética insurgente e relacional”, com o objetivo de pensar e ativar a arte dos pontos de vista histórico, crítico, conceitual e social. Durante a semana do evento foram realizadas oficinas, palestras, mesas redondas, performance, intervenções para provocar uma reflexão sobre arte, cidade e política.

A II SAUB compõe o I Movências Poéticas evento organizado pelos Programas de Pós Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que acolhe também a Semana de Artes (UFC) e o II Seminário Práticas Artísticas e Demandas Contemporâneas (IFCE).