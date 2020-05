Músico cearense é destaque em jornal britânico com apresentação de lives

Conhecedor do poder curativo da música, o guitarrista cearense Cainã Cavalcante criou o Quarentena Sessions. O projeto de lives realizadas com a participação de artistas nacionais e internacionais surgiu com intenção de fomentar o mercado, divertindo um público variado diante do quadro de pandemia da covid-19 que assola o mundo. A iniciativa do guitarrista caiu nas graças da mídia internacional e estampou as páginas do The Guardian, tradicional jornal britânico.

Surpreso com o convite para falar sobre seu projeto no período de Londres, Cainã foi parabenizado pelo jornalista Tom Phillips por sua iniciativa e ainda declarou ser fã do músico cearense.

“Estou muito feliz pelo reconhecimento. Vejo que esse é mais um degrau, uma semente que a gente planta. Vendo pelas minhas redes sociais o grande número de pessoas, da Inglaterra, do mundo inteiro que chegou até a mim, seja por meio do Facebook, ou do Instagram, porque viram essa matéria. É importante celebrar este momento como artista, a gente vê o poder da música, e o alcance da internet, o qual não conseguimos dimensionar”.

A primeira temporada do quarentena Sessions, iniciada em 25 de março, contou com a participação de dez artistas: o craque saxofonista Josué Lopez, a cantora Fabiana Cozza, a guitarrista, de Isael, residente em Nova Iorque, Yotan SilberStain, flautista, também de Israel, que toca com orquestras e os maiores nomes do jazz, Haydar Noernberg, a cantora paulista Vanessa Moreno, e ainda, Mestrinho e sua banda com o forró do mestre Luiz Gonzaga. Todos participaram respeitando a ideia do projeto, cada um fez sua música em casa. Para a segunda temporada, já estão confirmados Johnny Black, o ícone da musica brasileira Toquinho e o poeta Bráulio Bessa.

"Apenas antecipamos acontecimentos"

Cainã, hoje residente em São Paulo, acredita nas Inovações no mundo da música. Para ele, as lives são capazes de ajudar artistas diante desse cenário. A indústria estava se encaminhando para isso. “Esse quadro inusitado da pandemia apenas antecipou os acontecimentos, Não temos como sair de casa. Acredito que nós fomos os primeiros serviços a parar e seremos os últimos a voltar ao mercado de shows, aglomerações de pessoas, etc. Mas quem já estava ligado, fazendo seu trabalho na internet, que é uma ferramenta essencial e extremamente necessária, consegue se organizar e visualizar que existe um futuro muito mais promissor para isso do que o que vivemos agora”, ressalta.

Cainã Cavalcante é otimista com o cenário musical pós-pandemia

Quando as coisas se normalizarem, quando acabar o período da quarentena que as pessoas voltarem para as ruas, após esse período e após a retomada da indústria de shows que movimenta muita gente. Quando essa engrenagem voltar a girar 100% com shows, espetáculos, o guitarrista acredita que a atuação dos músicos iniciadas nesse período na internet seja uma grande semente para o futuro.

“A gente não sabe muito bem o que será, mas quem está nesse lugar hoje, fazendo seu trabalho, se movimentando, produzindo e se respeitando, entendendo que existe hora de produzir e de parar e viver uma introspecção boa. Ou seja, viver um dia após o outro, perceberá que esse momento da indústria é algo necessário para quem visualiza um trabalho promissor no futuro”, confessa.

Antenado com o novo cenário da música, Cainã faz questão de agradecer o carinho dos fãs para com ele nas redes sociais. “Quando compartilho músicas lá, sempre recebo muitas mensagens carinhos. Isso não me envaidece apenas me instiga a continua essa caminhada com a música que é um serviço tão importante para a humanidade. É o que meu amigo Yamandu sempre fala, “música devia ser receitada igual a comer salada”, (risos).

Historia e referência na música

Nascido em Fortaleza, em 1990, Cainã absorveu o universo multicultural vivido pelo pai, o artista plástico Ronaldo Cavalcante, da mãe Marina Cavalcante, uma mulher sensível à arte e à música e do seu padrinho de batismo, o saudoso poeta Patativa do Assaré. Com apenas sete anos de idade, Cainã, aprendia tocar seu primeiro violão. Aos 8, 9 anos, o menino que logo cedo descobria ser a música sua melhor brincadeira de infância, recebia o primeiro cachê.

Da trajetória profissional iniciada em 1998 para cá, o guitarrista de 30 anos destaca muitas batalhas e alegrias, uma vida de muito plantio, sempre fazendo músicas e se agregando a pessoas e respeitando seus mestres.

Entre os mais relevantes, Cainã cita primeiramente seu pai e Patativa do Assaré, além dos artistas cearenses que o acolheram no começo da caminhada e os quais são peças fundamentais na sua vida artística, dentre entre eles Adelson Viana, Tarcísio Sardinha e Manassés de Sousa.

“Para o Manassés, dou um destaque muito especial porque quando ouvi o primeiro disco dele, chamado Nômade, projetei na minha cabeça, na fantástica imaginação de criança, a possibilidade de seguir esse caminho. Eu queria fazer algo parecido com essa forma e linguagem, colocando o violão em lugar de destaque. Enfim, são muitas pessoas que agregaram na minha carreira. No universo do violão, o próprio Yamandu, meu amigo há 20 anos, com o qual, agora em 2019, 2020 nos reencontramos nos palcos fazendo shows pelo Brasil e pensando quando esse momento passar darmos continuidade a esse trabalho fora do país também”.

Nos seus quase 30 anos de trajetória, Cainã acumula seis discos, sendo o primeiro Morador do Mato, seguido de Samburá, Parceria, Corrente e outros. Ambos com inúmeras participações de artistas brasileiros, a exemplo de Raimundo Fagner, Belchior, Amelinha, Dominguinhos, Ney Matogrosso, Zélia Dunga, Jorge Vercílio e Mestrinho.