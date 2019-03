Musical sobre sertanejo, estrelado por Michel Teló, chega a Fortaleza em abril

O espetáculo "Bem Sertanejo - O Musical", estrelado pelo cantor e compositor Michel Teló, chega a Fortaleza entre os dias 26 e 28 de abril. A peça já circulou por nove cidades brasileira e agora desembarca no Norte e Nordeste.

A montagem vai acontecer no Teatro RioMar. As vendas já foram iniciadas, com ingressos custando entre R$ 75 e R$ 200. Ao todo, serão cinco apresentações na capital cearense.

O musical conta a história do sertanejo, desde a sua origem caipira, no século 17, até os dias atuais. No repertório, 56 sucessos de nomes consagrados desse ritmo musical, como Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater, RO espeenato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gustavo Lima, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, entre outros.

Serviço

"Bem Sertanejo - O Musical". De 26 a 28 de abril, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500). Na sexta (26), às 17h e 20h30; no sábado (27), às 20h30min; no domingo (28), às 16h e 19h30min. Ingressos: Plateia Baixa A - R$ 200; Baixa B - R$ 150; Alta - R$ 75. Informações: teatroriomarfortaleza.com.br