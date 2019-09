Musical sobre Elza Soares, Mundo Bita e shows iniciam a programação cultural de outubro

A primeira semana de outubro reserva uma série de atividades culturais na capital cearense. Dentre os espetáculos, estão a adaptação de "A Flauta Mágica", do compositor austríaco Mozart, no Teatro Celina Queiroz, e o humor dos irmãos Willou e Watson Alves, famosos por seu canal no YouTube. O destaque dos shows é a comemoração de 20 anos de carreira do cantor Felipão, que promete uma abordagem diferente. No fim de semana, o musical "Elza" chega a Fortaleza, consagrando ainda mais a majestosa carreira da cantora Elza Soares. Confira a programação completa:

Espetáculo “A Flauta Mágica”

A Flauta Mágica é a ópera mais famosa do compositor austríaco Mozart FOTO: ARES SOARES/UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Até 27 de outubro, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3477.3311)

Música, dança e encantamento são palavras que podem descrever A Flauta Mágica, a ópera mais famosa do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Na peça, o protagonista Tamino é um jovem príncipe que está prestes a se tornar rei. Ele precisa passar por uma Prova no Templo de Sabedoria do reino de Sarastro. No caminho para o teste, Tamino conhece o simpático caçador de pássaros Papagueno e, atendendo ao apelo da poderosa Rainha da Noite, tenta resgatar sua filha Pamina, supostamente, sequestrada e encarcerada no castelo de Sarastro.

Cineclube Histórias de Três Américas na Vila das Artes

O escolhido para encerrar a programação é o longa “Joaquim” (2016) FOTO: DIVULGAÇÃO

Segunda (30), às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

A Vila das Artes realiza mostra especial com o tema “Histórias de Três Américas”. Ao longo do mês de setembro, a proposta é a exibição de quatro filmes com o intuito de provocar uma discussão sobre o continente americano. A mostra revisita a história com a preocupação de delimitar outras visões acerca dos fatos tidos como inquestionáveis pelos historiadores mais tradicionais. O escolhido para encerrar a programação é o longa “Joaquim” (2016).

Cuia: Mostra de Artes Cênicas

De terça-feira (1) a sábado (5), às 18h30, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Avenida da Universidade, 2210, Benfica). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). No primeiro dia, a entrada é gratuita. (3366.7832)

A CUIA: Mostra de Artes Cênicas é um evento destinado a exibição de trabalhos multilinguagens atravessados pelo circo, dança e teatro. A mostra acontecerá durante 5 noites, onde serão apresentados 18 trabalhos de artistas das cidades de Caucaia, Cascavel, Fortaleza, Itapipoca e Maracanaú. Na mesma noite terão debates após as apresentações, proposta criada para construir redes de criação. Na sexta-feira pela manhã, dia 4, faremos uma roda de conversa sobre produção cultural em parceria com a PRODANÇA na PIRARUCU – Espaço de Invenção.

Mês da criança no Centro Cultural Bom Jardim

As atividades acontecem durante todo o mês FOTO: DIVULGAÇÃO

Durante todo o mês, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400, Granja Lisboa). Gratuito. (3497.5981)

O Centro Cultural Bom Jardim promove atividades intensas e divertidas de teatro, cinema, jogos, rodas de conversas, visitas guiadas, literatura e muita brincadeira. Além das ações tradicionais na Biblioteca, Ilha Digital, Multigaleria e áreas livres do CCBJ, tem a Mostra de Cinema Educativo Infantil nos dias 5 e 19. Aos domingos, dentro da programação do É o Brinca, a criançada vai poder assistir espetáculos teatrais com Teatro Máquina, Grupo Formosura de Teatro, Comedores de Abacaxi S/A e Trupe Caba de Chegar.

Show beneficente Minha História por Dinah Moraes

O valor arrecadado no espetáculo será destinado a Associação Peter Pan FOTO: DIVULGAÇÃO

Quarta (2), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) + 1Kg de alimento não perecível. Vendas no site. (3252.4138)

A humorista cearense, Dinah Moraes, realiza um show beneficente em prol das crianças e adolescentes em tratamento no Hospital Peter Pan. Intitulado “Minha História”, o espetáculo traz narrativas da trajetória da artista, através de relatos, atuações e música, e conta com um elenco de pessoas que fizeram parte da sua vida. O valor arrecadado no espetáculo com a venda de ingressos será utilizado nos programas sociais desenvolvidos pela Associação Peter Pan.

58ª Feirart

Edição da Feira de Artesanato da Ceart em 2018 FOTO: ANTONIO RODRIGUES

De sexta-feira (4) a domingo (6), às 17h, na Praça Luíza Távora (Av. Santos Dumont, 1589, Aldeota). Gratuito.

Com uma programação repleta de atividades, a 58ª edição da Feira de Artesanato do Ceará preenche a Praça Luíza Távora. Com mais de 150 artesãos de todo o estado, a feira também contará com atrações musicais, praça de alimentação e oficinas de artesanato abertas ao público. No primeiro dia, o público pode conferir o Samba de Roda com a Banda Cacimba de Aluá, a Oficina de confecção de flores artesanais e Cozinha Ao Vivo. No sábado, terá apresentação da Banda Kbra da Peste, Oficina de crochê e a segunda parte da Cozinha Ao Vivo. E no último dia, a Banda Patrulha faz o seu show, a Oficina de Macramê promove mais uma atividade artesanal e a Cozinha Ao Vivo encerra o evento.

TIC – Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará

O festival passa por Fortaleza, Canindé, Senador Pompeu, Russas e Camocim FOTO: LUIZ ALVES

De 4 a 13 de outubro, em Fortaleza, Canindé, Senador Pompeu, Russas e Camocim. Gratuito.

O evento chega em outubro em sua 9ª edição, cheio de surpresas e encantamentos no mês das crianças. São experiências que vão estimular os sentidos do público infantil e adulto, levando-os a rir, pensar, contemplar, brincar e vivenciar as artes. Com atrações do Ceará, do Brasil e da Europa, o TIC acontece de 4 a 13 de outubro em Fortaleza e circula por mais quatro cidades do interior cearense: Canindé (10 a 13), Senador Pompeu (17 a 20), Russas (18 e 19) e Camocim (24 a 27). Na capital, o Festival ocupa espaços no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, levando a programação ao Teatro Dragão do Mar, Cinema do Dragão, Espaço Arena e Praça Verde, com espetáculos e exibições de filmes, de 4 a 12 de outubro, além de uma praça de alimentação ambientada pelo festival. Na CAIXA Cultural Fortaleza a programação acontecerá de 10 a 13, no teatro e no pátio, com espetáculos, instalações artísticas e praça de alimentação.

Concerto da Banda Sinfônica da UECE

A direção do concerto é do maestro Marcio Landi FOTO: DIVULGAÇÃO

Sexta-feira (4), às 20h, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3101.2583)

A Banda Sinfônica da UECE traz para o público a estreia do Concerto Carioca, com os solistas Diogo Monzo, piano, David Krebs, bateria e Pedro Façanha, contrabaixo. A regência é do maestro Marcio Landi. Escrito por Radamés Gnatalli, em 1964, o concerto foi dedicado ao Tamba Trio que tinha Luiz Eça como pianista, arranjador e compositor. Possui um diálogo único entre as linguagens de música popular e música erudita. No programa também serão apresentadas obras de Claude Debussy, Luiz Eça e de Diogo Monzo.

Musical Elza

Em cena, as atrizes Larissa Luz, Janamô, Lu Fogaça, Késia Estácio, Khrystal, Laís Lacorte e Verônica Bonfim, se dividem ao viver a cantora em diversas fases da vida FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (5), às 20h, e Domingo às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: de R$20 a R$60. (3252.4138)

A trajetória de Elza Soares é sinônimo de resistência e reinvenção. As múltiplas facetas apresentadas ao longo de sua majestosa carreira foram o ponto de partida para o musical “Elza”. Em cena, as atrizes Larissa Luz, Janamô, Lu Fogaça, Késia Estácio, Khrystal, Laís Lacorte e Verônica Bonfim, se dividem ao viver a cantora em suas mais diversas fases e interpretam outros personagens, como os familiares e amigos, além de personalidades marcantes, como Ary Barroso, apresentador do programa onde se apresentou pela primeira vez, e Garrincha, que protagonizou com ela um notório relacionamento.

Jaloo

Jaloo

Sábado (5), às 17h, no Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402 - Centro). Ingressos: R$45. (98734-7468)

O artista retorna a Fortaleza para agitar a cidade com os hists consagrados e as novas músicas que compõem o álbum “FT”, seu disco recém-lançado que conta com colaborações especiais de 14 artistas, entre eles Gaby Amarantos, Karol Conká, Nave, Lia Clark e Céu.

Show Felipão 20 anos

O cantor passará por canções marcantes da infância e da adolescência, finalizando com os hits de sua carreira FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (5), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$20 a R$120. Vendas no site. (3099.1290)

O Projeto Vozes em Cordas apresenta um show em comemoração aos 20 anos de carreira do cantor. Será uma performance distante de tudo o que já foi feito ou apresentado pelo artista, onde as diferenças começam no local escolhido para a comemoração, e também na formação da banda que irá acompanhá-lo. Neste show, Felipão irá passear por canções que o acompanham desde a infância na Paraíba, passando por influências musicais da adolescência e finalizando com as músicas que se tornaram hits em sua carreira.

Espetáculo #Mergulho

A dramaturgia original de #MERGULHO foi confeccionada a partir de histórias e desenhos sobre o mar criados por crianças FOTO: JOÃO FREITAS

Sábado (5) e domingo (6), às 15h e 17h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$8 (meia). (3453.2770)

O espetáculo conta a história de duas pessoas que vivem em universos diferentes, ele na terra e ela no mar, e que buscam com a ajuda da plateia, se encontrar. Utiliza como ferramenta a projeção digital em constante relação com ator, um meio que viabiliza uma linguagem imagética que permite uma série de possibilidades de interação entre cena e plateia, entre imagem e os sentidos do espectador. Desenvolvido para crianças de 1 a 6 anos de idade, a dramaturgia original de #MERGULHO foi confeccionada a partir de histórias e desenhos sobre o mar, criados por crianças em uma pesquisa que compôs o processo do espetáculo.

Espetáculo O Que Não Dizer

O show aborda temas do cotidiano, relacionamentos amorosos e a convivência em família FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (6), às 17h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$25 a R$70. Vendas no site. (3099.1290)

Os gêmeos Willou e Watson Alves iniciaram a carreira com vlogs na internet em 2010. Com o espetáculo que leva o nome do canal no YouTube, os dois trazem diversão e muito humor. Contando com diversos estilos, como stand-up comedy, paródias, piadas, batalhas de rap, música, figurinos personalizados e a clássica “cena das gêmeas siamesas”, o show aborda temas do cotidiano, relacionamentos amorosos e a convivência em família.

Show do Bita "Dentro do Mundo lá Fora"

Flora é uma das protagonistas ao lado de Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita FOTO: REPRODUÇÃO

Domingo (6), às 17h30, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: de R$30 a R$90. Vendas no site. (3066.2000)

O Show do Bita "Dentro do Mundo lá Fora" reforça o incentivo às brincadeiras ao ar livre, estar em contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão. Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação constante nos clipes do Mundo Bita, segue como a cantora nesta nova temporada. Ela é uma das protagonistas ao lado de Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita.

Espetáculo “Nordestes”

Domingo (6), às 15h e às 17h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15. (3101.2583)

Em homenagem à história do povo nordestino, o projeto Conexões Sonoras apresenta um espetáculo resistente, contemporâneo, rico e cheio de expressões culturais que compõe a sua diversidade. Estarão no setlist do show canções que falam da seca, da luta nordestina, de resistência, do forró e fortemente de suas culturas e tradições.