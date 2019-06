Musical 'O Frenético Dancin' Days' tem apresentações em Fortaleza neste fim de semana

O espetáculo "O Frenético Dancin' Days", baseado na história da boate criada em 1976, chega à Capital com apresentações marcadas para os dias 28 e 29 de junho, às 21h, no Teatro Riomar Fortaleza. No palco, a história da Frenetic Dancing' Days Discotheque, idealizada pelos amigos Nelson Motta, Scarlet Moon, Leonardo Netto, Dom Pepe e Djalma Limongi.

"As pessoas ficam enlouquecidas na plateia, parece que estamos mesmo voltando aos tempos da boate", é como Nelson define o espetáculo. Ele é o responsável por assinar o texto, enquanto Deborah Colker assina a direção teatral e as coreografias, junto com Jacqueline Mota. Ao todo, 17 atores e seis bailarinos fazem parte da montagem.

No palco, eles contam o surgimento das Frenéticas: Leiloca, Sandra Pera, Lidoca, Edyr, Dhu Moraes e Regina Chaves. Além disso, também será possível ver em cena a noite carioca dos anos 70, quando o ritmo do disco começou a tomar conta do país.

Inspirações

Para retratar a atmosfera disco, os cenários e figuros da peça tem uma identidade específica. Segundo Fernando Cozendey, as roupas foram pensadas para mostrar a forma de se vestir dos anos 70, porém com aspectos mais atualizados.

Mesmo assim, os grandes clássicos da discoteca como ‘I love the nightlife’, ‘You make me feel might real’ e ‘We are Family’ não ficam de fora da apresentação.

Serviço

"O Frenético Dancin´ Days"

Sexta-feira (28) e sábado (30), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$ 25 (meia) a R$ 200 (inteira). (3066.2000)