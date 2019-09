Musical "Elza" tem apresentações em Fortaleza no mês de outubro

O musical "Elza", que conta a trajetória da cantora Elza Soares, tem apresentação marcada para os dias 5 e 6 de outubro no Cineteatro São Luiz. No elenco, sete atrizes interpretam a artista no palco: Larissa Luz, Janamô, Lu Fogaça, Késia Estácio, Khrystal, Laís Lacorte e Verônica Bonfim.

Os ingressos, já disponíveis para venda, tem valores entre R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) para plateia inferior e R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) para a plateia superior.

Na internet, os bilhetes podem ser adquiridos no site da Tudus. Também possível adquirir na bilheteria do Cineteatro São Luiz.