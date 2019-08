Musical da Broadway e show de Marcos Lessa são as principais atrações dessa semana

O mês de agosto mal começou e as atrações culturais já estão marcando presença. No fim de semana, espetáculos teatrais e shows são os destaques.

Musical Rent

Foto do espetáculo original FOTO: DIVULGAÇÃO

Sexta e sábado (09 e 10) às 20h e domingo (11) às 19h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Classificação: 14 anos. Vendas no site .

Rent - O Musical da Broadway se passa em Nova Iorque, no bairro de “East Village”, no início dos anos 90. Recortando um ano na vida de Mark, Roger, Collins, Benny, Joanne, Angel, Mimi e Maureen, contando como eles se conheceram e mostrando um pouco da realidade e dia a dia dos boêmios nova iorquinos nos início dos anos 90. O musical fica em cartaz até dia 25 de agosto, sempre as sextas e sábados às 20h; domingo às 19h.

Porto Iracema das Artes

A banda Musavenal estará no primeiro dos quatros shows em comemoração ao aniversário da Escola Porto Iracema das Artes FOTO: CARLOS RAMOS

De 5 a 9 de agosto, às 19h, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito.

Em comemoração aos 6 anos da Escola Porto Iracema das Artes, a programação tem muita música. Na terça, dia 06, as bandas Canil, Musavenal, West Wolves, do Coletivo Lado B, farão o primeiro dos quatro shows de aniversário da Escola. A partir das 19h, vai ter muito rock no pátio do Porto! Enquanto isso, no Auditório, tem sessão especial do Cena Cineclube, com a pernambucana Tuca Siqueira.

No mesmo dia acontece mais um encontro Relendo Paulo Freire, do Programa Paulo Freire a Bombordo. Entre os destaques, na quarta, ocorre o lançamento de livro sobre “Fissuras e Fronteiras: O Coletivo Alumbramento e o Cinema Contemporâneo Brasileiro”, de Marcelo Ikeda, no Pátio do Porto, e na quinta-feira, a aula aberta "Pedagogia da Autonomia e a experiência da Escola Livre de Teatro" com o diretor Luiz Fernando Marques (Lubi). A programação completa está no site.

Espetáculo Cearábia

Encantamento, força, delírio, mistério e beleza entrelaçam mulheres, divindades e arquétipos femininos nas nove coreografias do espetáculo. FOTO: LUIZ ALVES

Sábado (10), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Cearábia é uma criação da bailarina cearense Lenna Beauty e nasceu de um lampejo de saudade do Sertão brasileiro, no momento em que ela ouviu Gonzagão numa loja de discos em Tel Aviv, Israel. A trilha sonora original percorre a fusão cultural, étnica e religiosa presente no Nordeste brasileiro.

Espetáculo E.L.A

As temáticas são relacionadas diretamente ao corpo FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Às, 20h, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. Universidade, 2210, Benfica). Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Classificação: 12 anos.

Com a temporada marcada para todas as quinta-feiras de agosto, o espetáculo E.L.A. procura investigar a autoconsciência, autocrítica e autoestima em cada espectador, a partir da relação de cada um com seu próprio corpo. As temáticas utilizadas no espetáculo são beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade, buscando, assim, levantar ao público uma reflexão sobre aceitação e sobre o nosso lugar no mundo.

Show Marcos Lessa

O show marca o lançamento do novo álbum do cantor FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (11), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Vendas na bilheteria do Cineteatro ou no site.

Uma das mais aplaudidas vozes da nova cena brasileira, o cantor e compositor cearense Marcos Lessa recebe em Fortaleza o mestre da bossa, Roberto Menescal, para lançar o disco "Deslizando na Canção". O álbum traz inéditas de Menescal e parceiros, canções de Evaldo Gouveia, Paulo César Pinheiro, Abel Silva, Fausto Nilo, Cazuza, João Donato e Marcos Valle.

Show Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves

A cantora Cristina Amaral faz uma homenagem ao artista Nelson Golçalves FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (9), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: R$ 60/R$ 30 (mezanino) e R$80/R$40 (plateia). Vendas: na bilheteria do teatro ou no site.

A cantora e compositora Cristina Amaral se prepara para mais um novo desafio. Neste ano, ela subirá aos palcos para homenagear um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos: Nelson Gonçalves. O projeto, intitulado “Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves”, celebra o centenário do cantor e compositor, um dos ícones da Música Popular Brasileira.

Show Frejat

O festival Viva Música busca valorizar a produção musical nacional FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (10), às 19:30, no estacionamento do Shopping Rio Mar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Ingressos: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia) e R$ 20,00 (cartão Sesc) + 2kg de alimentos. Vendas: Unidades do Sesc e Quiosque no Shopping RioMar Kennedy (Praça de Alimentação L3).

Em sua primeira edição, o projeto Viva Música acontece no estacionamento do Shopping Rio Mar Kennedy, levando ao público as canções do cantor e compositor Frejat, além de serviços de food truck, exposições e atendimento do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc). Com músicas que viraram trilha sonora de várias gerações, o ex-guitarrista do Barão Vermelho traz a turnê “Tudo se Transforma” com um repertório composto por músicas de toda a sua carreira. A abertura fica por conta da banda cearense de pop rock, SoulPop, que já tem uma trajetória de 12 anos.