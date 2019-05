Musical baseado nas canções de Lulu Santos abre inscrições para participantes em Fortaleza

Até esta quarta (15), a produção do espetáculo musical “Meu Destino é Ser Star, ao som de Lulu Santos” realiza inscrições de pessoas interessadas em participar das apresentações em Fortaleza.

O musical será apresentado em três sessões que acontecerão nesta sexta (17) e sábado (18), no palco do Theatro Via Sul.

Cada candidato deve enviar sua inscrição para o email sejaumstar@aventuraentretenimento.com.br. Um dos pré-requisitos para participar é nunca ter feito parte de um espetáculo de teatro musical antes, como profissional.

Para se inscrever, é preciso enviar por email uma cópia do currículo, e ainda nome completo, nome artístico, telefones, endereço, data de nascimento, gênero, RG, CPF, línguas estrangeiras que tenha fluência, números da camisa e do calçado, peso, altura, manequim e se pertence a alguma agência.

Os interessados devem escrever, também, em cerca de três linhas, sobre a sua relação com o teatro musical e mandar um vídeo cantando alguma música de Lulu Santos.

Espetáculo

Os selecionados participarão de audições ao vivo. Cada audição compõe a sequência do espetáculo. "Meu Destino é Ser Star, ao som de Lulu Santos" reúne cerca de 40 canções do cantor e compositor carioca. Dirigida por Renato Rocha, a montagem ainda traz direção musical de Zé Ricardo, curador do palco Sunset do megafestival Rock In Rio.

O elenco conta com nomes como Jéssica Ellen, Myra Ruiz, Gabriel Falcão, Helga Nemetik e Victor Maia.

Serviço

Meu Destino é ser Star, ao som de Lulu Santos

Até quarta (15), há inscrições abertas para quem quiser participar do musical. Os inscritos devem enviar o material pelo email sejaumstar@aventuraentretenimento.com.br. O espetáculo acontece em três sessões. Nesta sexta (17), às 21h, e sábado (18), às 17h e 21h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingressos (plateia): R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Mezanino: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Contato: (85) 3099.1290