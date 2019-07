Música gravada por Sandy e Junior fez stylist de Wesley Safadão conhecer noivo

Uma história que começou por meio de um 'TBT' (Throwback Thursday). O cereanse Neto Pinheiro, 28, conheceu o noivo baiano David Magalhães, 29, por meio de um print postado da música "Chuva de Prata". Neto conta que sempre postou publicações com clipes e trechos de músicas de Sandy e Junior. Em uma das postagens, David entrou em contato por direct. De um encontro marcado no cinema, os dois viraram noivos.

Natural de Senador Pompeu, Neto Pinheiro mora há 10 anos em Fortaleza. No meio musical, ele é conhecido por montar os looks das apresentações do cantor Wesley Safadão. No instagram, o stylist revelou como o relacionamento com o jornalista David começou.



"Há três anos atrás, eu postei um print do meu Spotify com a imagem de um dos meus álbuns favoritos dessa dupla que marcou a vida de tantas pessoas. Daí, um rapaz, que até então eu não conhecia, curtiu a minha foto. Começamos a conversar via direct, nos conhecemos melhor, começamos a namorar e, hoje, estamos noivos. Como é louco saber que tudo começou através de uma foto de Sandy e Junior. Vocês desde sempre fazendo parte dos momentos mais importantes e felizes da minha vida. O meu #TBT de hoje é pra avisar que é amanhã! É real! Minha dupla vive".



Confira trecho de directs do casal:





Na infância, Neto conta que pedia de presente para Papai Noel os álbuns da dupla. "Minha mãe ligava para Som Livre. Eu pertubava muito ela por isso", conta o stylist. Em março deste ano, Neto surpreendeu David com um pedido de casamento em Paris.





No mês passado, o casal conseguiu comprar ingressos da pista do evento que acontece nesta sexta-feira (19), em Fortaleza. Nesta semana, conseguiram comprar do front, mas querem chegar mais perto. "Nunca tivemos contato com eles, mas seria um sonho poder