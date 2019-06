Música “Evidências” completa 30 anos: autores da canção falam sobre o sucesso

Sucesso absoluto em karaokês, festas, barzinhos e entre as mais pedidas nos quatro cantos do País, a música “Evidências”, que estourou nas vozes da dupla Chitãozinho e Xororó nos anos 1990, completou 30 anos.

Em entrevista ao Jornal GloboNews Edição das 10h, os autores da canção, Paulo Sérgio Valle e José Augusto, falaram sobre o sucesso da canção considerada por muitos como um verdadeiro hino.

De acordo com informações do G1, foi a primeira vez que os compositores se reuniram para relembrar o maior sucesso da parceria. ““Trinta anos depois, é a primeira vez que a gente dá uma entrevista falando de ‘Evidências’”, afirma José Augusto.

Para ele, “Evidências” é um fenômeno que não tem explicação. “Acho que ‘Evidências’ não tem segredo. É um fenômeno, não sei explicar o que aconteceu com essa música. É uma coisa extraordinária”.

“Já não é mais nossa, né? É do Brasil essa música, é do mundo, né?”, conclui José.

Durante a entrevista ao Jornal GloboNews foi perguntada aos compositores de quem era a experiência que resultou na letra tão famosa, mas os autores garantem que cada um contribuiu com sua própria história. “É um pouco minha e um pouco dele. Mas claro que a caneta que mais pesou foi a dele”, brinca José.

“Não, foi dos dois. Olha, eu acho que soma todas essas coisas. Elas ficam no inconsciente do autor, do compositor. E aí, quando você começa a compor, aquilo começa a sair, nem você sabe”, explica Paulo.

“Evidências” já foi gravada em espanhol, ganhou versões em italiano, em francês e em japonês.



Descartada pela gravadora



Apesar do sucesso absoluto, José Augusto conta que, curiosamente, assim que ficou pronta “Evidências” foi descartada pela gravadora. “Mostrei a música e as pessoas ouviram e disseram: ‘Essa música não é muito boa’. Eu fiquei tão sem graça, porque acreditava em ‘Evidências’. Aquilo ali foi um balde de água fria, uma decepção".



Conforme o compositor, nesse dia estava presente o Michael Sullivan, que disse: "'Posso levar essa música para gravar com meu irmão?’. Eu disse: ‘Pode’. Era o Leonardo Sullivan”.

“Foi uma canção que bateu na gente de uma forma muito direta, e a impressão foi a melhor possível”, disse Leonardo.



“A gravadora trabalhou a canção, mas não sei por que não trabalharam o suficiente “, diz.

Regravação



Apesar de conhecida nas vozes de Chitãozinho e Xororó, a música foi uma regravação feita pelos sertanejos. O primeiro a gravar a música, 30 anos atrás, foi Leonardo Sullivan. “Faz parte de um disco que eu fiz pela Continental em 1989”, conta Leonardo.

O álbum se chama “Veneno, Mel e Sabor”, e a música “Evidências” abre o disco.



José Augusto, que acreditava no sucesso da música, mandou uma fita para a dupla: “Entre as músicas que ele mandou, uma meia-dúzia de inéditas, essa ele falou: 'Gente, me desculpem, porque essa música eu achei que tinha a ver com vocês mas ela já foi gravada, mas não foi divulgada ainda, não sei o que aconteceu, pelo irmão do Michael Sullivan. Uma regravação. Mas se vocês quiserem aproveitar...' Quando a gente ouviu, meu Deus!", lembra Xororó.



Na opinião da dupla, que mais cantou a música até hoje, “Evidências”, além de profunda, é complexa. “A harmonia dela não é fácil”, confessa Chitãozinho. “É por isso que a gente não consegue explicar, porque tem uma música chiclete, um refrão fácil, é fácil as pessoas decorarem. Mas ‘Evidências’ tem uma harmonia até enjoada”, diz Xororó.