Música, cinema e fotografia: confira a programação cultural desta semana

Com as atividades culturais presenciais ainda suspensas devido ao isolamento social, medida de combate à disseminação do novo coronavírus, a programação desta semana segue com atrações virtuais e gratuitas para entreter o público dentro de casa.

Dentre as lives musicais se destacam os shows virtuais de Alceu Valença, Joelma, Daniela Mercury, Frank Aguiar, Skank, Alexandre Pires e Seu Jorge, e muito mais. Já nas artes visuais, o Porto Iracema das Artes conta com programação na área da fotografia e cinema. Para a criançada, Patati Patatá fazem um show online, enquanto o Centro Cultural Bom Jardim transmite contações de histórias.

O Museu da Fotografia Fortaleza abre seu acervo virtual e realiza a Visita 360° da exposição “Bob Wolfenson: Retratos”, com mais de 150 retratos de personalidades da cultura, do esporte, da política e da moda.

Confira abaixo uma lista com o melhor da programação cultural desta semana:

MÚSICA

Joelma

Quarta (27), às 20h no Youtube

A segunda live da cantora traz uma proposta de programação para toda a família. Na última apresentação, Joelma performou ao lado de um único dançarino e fez até troca de looks. O show dessa semana promete ser ainda melhor!

Reprodução/Instagram

Alceu Valença

Quarta (27), às 21h no Youtube

O cantor pernambucano prepara mais uma live para quem quer ouvir e cantar junto alguns dos seus maiores sucessos, como “La Belle De Jour”, “Morena Tropicana” e “Anunciação”.

Reprodução/Instagram

Ítalo Poeta e padre Eugênio Pacceli

Quinta (28), às 19h, no Youtube

O cantor Ítalo Poeta e a apresentadora Ana Clara promovem a Mega Live do Amor, uma live solidária com o objetivo de arrecadar doações para instituições e famílias carentes. Com a participação do padre Eugênio Pacceli, a apresentação também contará com uma benção de renovação dos votos do casal e uma oração pelos profissionais da linha de frente e por todas as famílias.

João Bosco e Vinícius

Quinta (28), às 20h30, no Youtube

Em mais uma apresentação online, a dupla João Bosco e Vinícius traz seus maiores sucessos para uma live nesta quinta-feira. E fica a dica: eles estão aceitando sugestões para montar o repertório.

Reprodução/Instagram

Eric Land

Sexta-feira (29), às 19h, no Youtube

O cantor Eric Land marcou sua próxima live para esta sexta-feira, às 19h. A apresentação, que poderá ser assistida no canal do Youtube do artista, será inspirada na tradicional festa de São João.

Reprodução/Instagram

Felipe Araújo

Sexta-feira (29), às 20h, no Youtube

A segunda edição da live “Atrasadinha em Casa” também acontece nesta sexta-feira. O cantor montará a set list de acordo com os pedidos dos fãs.

Daniela Mercury

Sexta-feira (29), às 20h, no Youtube e Multishow

Quem se apresenta no mesmo horário é a cantora Daniela Mercury, com a “Live da Rainha”. A transmissão será feita no canal do Youtube da artista e no Multishow.

Reprodução/Instagram

Frank Aguiar

Sábado (30), às 16h, no Youtube e Facebook

A live “Frank no Haras” acontecerá às 16h por um motivo. O cantor promete encantar seus fãs com uma linda vista de pôr do sol e tocará os forrós preferidos dos seguidores.

Reprodução/Instagram

Léo Chaves

Sábado (30), às 16h30, no Youtube

Em mais uma apresentação virtual, Léo Chaves convida a todos a ficar em casa e cantar junto com ele neste sábado (30).

Reprodução/Instagram

Patati Patatá

Sábado (30), às 17h, no Youtube

No fim de semana, as crianças poderão assistir a live “Seus Melhores Amigos” no canal do Youtube do Patati Patatá. Os palhaços garantem que a apresentação terá histórias, músicas, convidados e muita diversão. As arrecadações da transmissão ajudarão duas grandes instituições: o Programa Mundial de Alimentos (WPF) e o projeto Mães da Favela, da CUFA.

Reprodução/Instagram

Marcos e Belluti

Sábado (30), às 17h30, no Youtube

Esta é a terceira live da dupla Marcos e Belluti, e em mais um show, os artistas apostam em seus maiores sucessos para emocionar quem está em casa.

Reprodução/Instagram

Skank

Sábado (30), às 20h, no Youtube

Atendendo aos pedidos de fãs, a banda fará sua primeira live no canal do Youtube, neste sábado (30). Para melhorar ainda mais, o público poderá sugerir quais canções querem ouvir no show, dentre os tantos sucessos de 30 anos de carreira do Skank.

Reprodução/Instagram

Alexandre Pires e Seu Jorge

Domingo (31), às 14h, no Youtube

Essa é uma das lives que, com certeza, mais surpreenderá. Alexandre Pires e Seu Jorge reúnem seus talentos para o show “Irmãos” na tarde deste domingo.

Reprodução/Instagram

Solange Almeida

Domingo (31), às 17h, no Youtube

Em mais uma live, Solange solta a voz para cantar suas grandes canções e incentivar o isolamento social. Nesta edição, o show da cantora conta com o tema de São João.

Reprodução/Instagram

Banda Eva

Domingo (31), às 17h, no Youtube

A Banda Eva escolheu a Praia do Forte para ser o palco da Live Eva Origem, por representar as origens do país e local importante para a própria banda. Com cenário escolhido, o público pode esperar um show repleto de sucessos e animação nesta quarentena.

114 anos do Poço da Draga

Quarta (27), a partir das 9h30, no Facebook e Instagram da Lugar Artevistas

Em comemoração aos 114 anos de existência e resistência do Poço da Draga, comunidade localizada na Praia de Iracema, atrações diversas compõem as dez horas de programação nas redes sociais do Lugar Artevistas. As apresentações vão desde o Laguz Circo, ao show de violão e voz com a cantora Lidia Maria, voz e cavaco, com Sâmia Kássia e uma conversa sobre a história do Poço da Draga, com o geógrafo e morador da comunidade, Sérgio Rocha. O evento online também tem por objetivo angariar doações para os moradores da comunidade, que têm enfrentado momentos difíceis durante a pandemia.

Divulgação

Cultura Dendicasa

Criado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), o “Cultura Dendicasa” é um portal que reúne 400 conteúdos digitais selecionados por meio do “Edital Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo”, além de notícias e agenda de programação online da Rede de Equipamentos do Estado do Ceará.

Entre os projetos estão espetáculos, áudios, exposições e publicações, dos mais diversos segmentos culturais e linguagens artísticas como música, dança, teatro, fotografia, cultura tradicional e popular, circo, literatura e mais. O acesso é gratuito, por meio do site www.culturadendicasa.com.br

FOTOGRAFIA

Visita 360° da exposição “Bob Wolfenson: Retratos”

Quinta (28), no perfil do Instagram @museudafotografiafortaleza

Em tempos de pandemia, o Museu da Fotografia Fortaleza abre seu acervo de uma forma diferente. Nesta quinta-feira, será lançada a Visita 360° da exposição “Bob Wolfenson: Retratos”. A exposição, com curadoria de Rodrigo Villela e assistência de curadoria de Fábio Furtado, compreende e mistura diferentes núcleos: personalidades da cultura, do esporte, da política e da moda, com fotos produzidas para editoriais ou por iniciativa do fotógrafo. Entre os retratados, nomes como Hélio Oiticica, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso e Taís Araújo. São mais de 150 retratos, vários deles ainda inéditos, feitos ao longo de 45 anos.

Bob Wolfenson

Conversas fotopoéticas

Quinta (28), às 16h, no perfil do Instagram @portoiracemadasartes

Em mais uma edição do “Conversas fotopoéticas”, o Porto Iracema das Artes convida Karine Araújo e Léo Silva, do Coletivo Perigrafia, para discutir as produções de fotografias afetivas e sobre a cidade de Fortaleza. A mediação fica por conta de Iana Soares. O Coletivo realizou a exposição online “Expofoto #quarentena”, um dos projetos selecionados para o edital Cultura Dendicasa, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Catálogo da ExpoFoto (1° Edição):

https://pt.calameo.com/read/006255053b2a5ba8bd21d

Agatha Creston

CINEMA

Anatomia do filme “Cidade Baixa”

Sexta (29), às 17h, no Youtube do Porto Iracema das Artes

Agora em formato digital, o projeto “Anatomia do Filme” traz tutores do Laboratório de Cinema da Escola para dissecar a construção e a estrutura dramatúrgica de longas-metragens significativos em suas carreiras. No primeiro bate-papo da edição, Sérgio Machado analisará o longa “Cidade Baixa” (2005), com mediação da roteirista Luciana Vieira.

Reprodução/Instagram

INFANTIL

Yoga com contação de história

No canal do Youtube do Centro Cultural Bom Jardim

Parte da programação cultural online e gratuita do Centro Cultural Bom Jardim, “O Menino e os Bichos” conta a história de uma criança que resolveu ir para a floresta conhecer os animais, descobrindo novas aventuras e amizades pelo caminho. A atriz e diretora Fátima Muniz busca aliar a contação da história com posturas do Yoga, onde a criança poderá vivenciar o encantamento e obter novos conhecimentos por meio da prática.