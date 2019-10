Museu realiza oficina gratuita de fotografia com celular para crianças

O Museu da Fotografia Fortaleza realiza a oficina “Brincando com a Luz” em comemoração ao Dia das Crianças, neste sábado (12). A ideia é ensinar técnicas de fotografia apenas com o celular para crianças de 6 a 14 anos. O curso é gratuito, com inscrições presenciais, e acontece das 14h às 16h. É necessário que cada criança leve um smartphone com câmera.

Com exercícios teóricos e práticos, envolvendo desenhos com a luz por meio da técnica light paint, os pequenos aprenderão os princípios da fotografia a partir de funções encontradas no seu próprio smartphone.

Serviço

Oficina “Brincando com a Luz”

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: de 14h às 16h

Local: Museu da Fotografia Fortaleza

Endereço: Rua Frederico Borges, 545, Varjota

Mais informações: (85) 3017-3661

​​​​Inscrições: gratuitas e presenciais