Museu da Fotografia realiza live sobre diversidade e inclusão no Dia Internacional dos Museus

O Museu da Fotografia Fortaleza realiza nesta segunda-feira (18) a live “Museu para a Igualdade: diversidade e inclusão”, que integra a programação da 18ª Semana Nacional de Museus. A atividade será transmitida a partir de 16h via Instagram e YouTube.

No bate-papo, os convidados apresentam o projeto "Na ponta dos dedos", parte do Programa de Acessibilidade do MFF. Por meio dele, é estimulada a autonomia fotográfica de cegos e pessoas de baixão visão de forma de que possam produzir os próprios registros.

Com mediação de Larissa Sales, educadora do Museu, a conversa traz Roberto Vieira, coordenador do Projeto Fotografia tátil da Universidade Federal do Ceará- UFC, Liliane Rodrigues, graduanda de Ciências Sociais e educadora do Museu, e Wesllay Maria, aluna do projeto.

A 18ª Semana Nacional de Museus é uma ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram em comemoração ao Dia Internacional dos Museus celebrado em 18 de maio, criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM.

Serviço

Live “Museu para a Igualdade: Diversidade e Inclusão"

Segunda-feira (18), às 16h

No Instagram @museudafotografiafortaleza e no canal do YouTube do MFF