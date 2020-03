Museu da Fotografia Fortaleza suspende atividades por 30 dias devido ao coronavírus

O Museu da Fotografia Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (17), que estará com atividades suspensas pelos próximos 30 dias devido à pandemia de coronavírus.

Publicada nas redes sociais, a nota destaca:

"O Museu é um espaço aberto e plural, com programação gratuita, que recebe grande número de visitantes locais, do Brasil e de fora do país, além de realizar constantemente atividades com crianças. Para garantir a segurança dos nossos visitantes e equipe, evitar risco de contaminação e colaborar com os órgãos públicos, seguindo as medidas recomendadas pelo Governo do Ceará nesse momento delicado de enfrentamento da pandemia de Corona Vírus, a partir de hoje, o Museu está SUSPENDENDO TODAS AS SUAS ATIVIDADES POR 30 DIAS".

Após o período de pausa, a ideia é que seja realizada uma nova avaliação levando em consideração a situação do Estado, para decidir sobre o adiamento ou não da reabertura do Museu.

O retorno das atividades, conforme a nota, será "amplamente comunicado pelas nossas redes sociais".

Trabalhos

Neste momento, estavam em cartaz no MFF as exposições "O Olhar não vê. O Olhar enxerga" e "Não Danifique os Sinais", ambas com curadoria de Diógenes Moura e com parte do rico acervo do equipamento.

A mostra "Retratos", de Bob Wolfenson, também estava à disposição do público, além dos outros projetos capitaneados pelo museu.

