Museu da Fotografia de Fortaleza realiza a "Semana da Fotografia" com atividades diversas

O Dia Mundial da Fotografia, comemorado em 19 de agosto, será celebrado pelo Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) com uma programação especial. Neste feriado de quinta-feira (15), acontecerá a Oficina de Fotografia Criativa Kids, de 14h às 17h, na qual os pequenos aprenderão sobre a fotografia mobile e colocarão em prática todo o aprendizado, já que o mundo está cada vez mais adepto às tecnologias e a criançada não pode ficar pra trás.

Já na sexta-feira (16), o público poderá acompanhar, a partir de 14h, a Visita Educativa – A Linha do Tempo da Fotografia, momento em que os visitantes farão um percurso mediado, por todas as mostras atualmente expostas do MFF e, ao fim, farão uma reflexão, articulada com o acervo, sobre aspectos da história da fotografia.

No sábado (17), a Oficina de Fotografia Still com Mini Estúdio visa formar empreendedores virtuais e influenciadores com idade a partir de 16 anos. A oficina abordará sobre a arte da fotografia still, que é muito utilizada no Marketing e após introdução, os alunos aprenderão a construir e utilizar o seu próprio Mini Estúdio com caixas de papelão. O encontro acontece entre 14h e 17h.

Por fim, no domingo (18), a partir de 9h30, uma Sessão de Fotos Lambe-Lambe e uma Roda de Conversa com o fotógrafo Luiz Santos, que irá proporcionar ao público do Cine Foto com o filme Disque Butterfield 8, uma experiência fotográfica com câmeras de fotografia lambe-lambe. O artista irá conversar sobre este processo de fotografia e sua história. À tarde, às 13h30, o documentário de Luiz Santos, Cinema de Dois Tões, narra as aventuras de dois fotógrafos de formações diferentes pelo interior de Pernambuco. Após a exibição de seu documentário, o fotógrafo participará de uma roda de conversa com os presentes.

SERVIÇO:

Quinta-feira – 15/08

14h às 17h – Oficina de Fotografia Criativa Kids

Sexta-feira – 16/08

14h – Visita Educativa – A Linha do Tempo da Fotografia

Sábado – 17/08

14h às 17h – Oficina de Fotografia Still com Mini Estúdio (censura 16 anos)

Domingo – 18/08

09h30 – Sessão de Fotos Lambe-Lambe e uma Roda de Conversa com o fotógrafo Luiz Santos

10h – Cine Foto com o filme Disque Butterfield 8

13h30 – Documentário Cinema de Dois Tões

* Programação toda gratuita

Visitação: Gratuita, de terça-feira a domingo, de 12h às 17h

Local: Museu da Fotografia Fortaleza

Endereço: Rua Frederico Borges, 545 – Varjota

Mais informações: (85) 3017-3661