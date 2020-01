Murilo Benício diz que contracenar com o filho é momento mais especial de sua carreira

Com 25 anos de carreira, o ator Murilo Benício, 47, afirma que vive agora, em "Amor de Mãe" (Globo), o momento mais especial de sua carreira. Isso porque ele vai contracenar com o filho, Antônio Benício, 23, fruto de seu relacionamento com a também atriz Alessandra Negrini, 49.



"Já é o momento mais especial da minha carreira. Antes de acontecer já sei que é", afirmou Murilo ainda na festa de apresentação da novela. Na época, ele ainda não tinha gravado nenhuma cena com o filho, que vai interpretar Vinícius, filho de seu personagem, o empresário Raul.



"É bom que eu esteja lá pra recebê-lo, pra ele se sentir em casa. Uma indústria tão grande pode te deixar sem jeito. Eu fiquei pra morrer quando comecei. Então, se ele pode ter esse suporte, fazer com a gente, com o Zé [Villamarim, diretor], com a Manu [Dias, autora] e comigo... Não tem jeito melhor de ele começar."



Antônio já fez uma pequena participação em "Geração Brasil" (Globo, 2014) e atuou em algumas peças, mas essa é a primeira vez que ele fará um personagem fixo em horário nobre. Sua primeira aparição em "Amor de Mãe" aconteceu nesta semana, mas pelo computador, em conversa com o pai. Mas Vinícius, que na trama estuda no exterior, deve entrar de vez na novela na próxima semana. E vivendo um ambientalista, o que pode colocá-lo contra o pai, sócio da poluidora PWA. Para Murilo, esse pode ser um "abrir de olhos" definitivo para seu personagem. "Ele [Raul] vai quebrando a cara, mas acho que isso vai fazer dele um cara melhor", avalia o ator.

Homem em crise

Antes de qualquer conflito com o filho, o personagem de Murilo Benício, Raul, iniciou a trama em meio a um conflito conjugal. Deixou a mulher, Lídia (Malu Galli), e a amante, Estela (Letícia Lima), para ficar com a maquiadora Érica (Nanda Costa), uma jovem humilde, simples e muito família.



"Isso encanta ele, essa simplicidade. Ele encontra riqueza aí, e isso faz com que ele tenha coragem de se separar. Ele acha que a vida dele é a Érica, mas acho que ela é apenas uma ponte pra que ele tivesse coragem, viver a vida. Tem uma fala dele que diz que ele quer ficar mais leve. É exatamente isso."



Segundo o ator, Raul passa por um momento de reflexão. Conquistou muito dinheiro, tem um filho criado, teve um casamento bom, mas que não o faz mais feliz. Agora ele tenta decidir como quer viver o resto de sua vida.

Nesse contexto, ele ainda terá que lidar com as diferenças de idade e de realidade em relação a Érica, que já começam a aparecer na trama, e com o aparecimento de um filho, até então desconhecido, que ele teve ainda na juventude com Vitória (Tais Araújo). Mas o ator acredita num final feliz para Raul.



"Ele deve ter 50 anos, eu tenho 48, é mais ou menos a mesma idade. Então eu entendo a complexidade disso. Acho que ele está à procura, inclusive de um entendimento. O que que é isso? O que é vida? Ele tenta ser muito sincero com ele mesmo pra acertar nas escolhas e no final se orgulhar delas."