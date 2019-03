Mural na Uece que homenageia autores nacionais com arte urbana será inaugurado em maio

Um festival de cores e referências literárias deve estampar, a partir de maio, a recepção da Biblioteca Central Professor Antônio Martins Filho, localizada no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

É nesse mês que haverá a inauguração de um painel que congrega arte urbana e literatura ao trazer representados alguns dos principais nomes das letras nacionais em rica gama de tons.

No total, são oito os homenageados, a saber: Cecília Meireles, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Jorge Amado, José de Alencar, Machado de Assis, Mário de Andrade e Monteiro Lobato.

Em entrevista por telefone, a diretora da biblioteca, Ana Néri Barreto, conta que a idealização foi da bibliotecária Lúcia Oliveira, com o objetivo de estreitar a relação entre o público e os autores e autoras brasileiros.

“Escolhemos aqueles que mais se destacam e são procurados por quem visita a biblioteca”, explica Ana.

“Ao mesmo tempo, a opção apenas por escritores nacionais foi devido à observação de que muitas pessoas ainda valorizam somente a literatura estrangeira, quando aqui, no Brasil, temos grandes vozes que precisam ser cada mais disseminadas, conhecidas”.

Além do tributo às clássicas e celebradas figuras, o mural também é uma homenagem a todos os integrantes do Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual do Ceará (SISBUECE), em virtude da comemoração, no último 12 de março, do Dia do Bibliotecário.

Processo

Assinado pelo artista urbano Sandro Brasil, o painel ficou pronto em cinco dias, realizado entre o sábado de carnaval e a quarta-feira de cinzas deste ano. Nele, é explorada a técnica do graffiti para dar nova vida à parede da instituição.

Vale mencionar que Sandro, com apoio da Administração Superior da Uece, também comandou uma equipe que esteve à frente da pintura do muro frontal da universidade, feito em 15 dias. Nele, foi priorizada uma estética com toque realista e pop abstrato.

As bibliotecárias Ana Néri Barreto e Lúcia Oliveira, respectivamente diretora da Biblioteca Central e idealizadora do mural Foto: Divulgação

Para Ana Néri, as incursões artísticas devem chamar a atenção dos passantes para os diferentes eventos da casa. Por sua vez, de forma particular, ao trazer uma estampa contemporânea às margens da biblioteca, fica em evidência o resgate histórico que a Uece pretende otimizar com o trabalho.

“Será, sobretudo, uma porta de entrada para que mais pessoas possam conhecer nosso acervo, que possui obras de todos os escritores representados no painel e outros tantos títulos”.

É aproximar para conhecer.