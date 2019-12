Munik Nunes e Anderson Felicio trocam indiretas sobre divórcio nas redes sociais

A separação de Munik Nunes e Anderson Felicio parece ter ganho contornos nada amigáveis. Nas redes sociais, os dois postaram mensagens relacionadas ao divórcio de forma indireta e deixaram clara a indisposição entre os dois. Em Stories no Instagram, Munik chegou a pedir aos fãs que perguntassem ao ex-marido sobre a falta de resposta à advogada responsável pelos trâmites do assunto.

"Gente, quando eu faço esse negócio de pergunta sempre tem pergunta sobre meu antigo relacionamento, sobre meu ex, e eu não respondo, porque não gosto. Mas ele gosta e vive fazendo. Então, quero que vocês perguntem pra ele, por que ele está segurando o divórcio? Por que não vai pra frente, por que não atende minha advogada? Talvez vocês ele responda", disse a influencer.

Em retorno, Anderson Felicio resolveu se posicionar no próprio perfil. "Mas cê tá brava? Não dei o divórcio porque você estava com a certidão de casamento. Só enviou agora pra advogada. Mas fica tranquila, essa semana sai", rebateu. O empresário também fez referência ao possível envolvimento de Munik com o cantor Felipe Araújo, do hit 'Atrasadinha'. "É que eu andava meio atrasadinho, desculpa", finalizou.

Anderson postou prints da conversa com a advogada no Instagram Foto: reprodução

Além disso, ele também chegou a postar imagens da conversa com a advogada, relatando o possível motivo do atraso na finalização do divórcio. Munik também fez o mesmo no Instagram, mas apagou as imagens logo após o desabafo.