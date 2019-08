Munido de batidas e loops, rapper Erivan dá nova versão à música "Xote das meninas"

Quando o Sistema Verdes Mares convidou Erivan Produtos do Morro para homenagear Luiz Gonzaga, a aceitação foi imediata. As raízes interioranas e a lembrança dos familiares que ouviam Gonzagão bateram forte no coração do rapper. Além disso, ele já tinha experimentado o som do sanfoneiro em outros trabalhos ao vivo. Neste vídeo, o músico dá nova versão a "Xote das meninas" (Luiz Gonzaga e Zé dantas). Munido de batidas e loops, moderniza sem perder a essência melódica que marcou a trajetória do Rei do Baião.

Rapper e produtor musical, Erivan Produtos do Morro nasceu em 1982 no município de Ipaumirim, a 420 km da Capital cearense. Influenciado pelos tios repentistas, iniciou a carreira ainda criança e aos 12 anos gravou a primeira demo tape. Com 15 anos, já integrava um dos grupos mais destacados da história do rap cearense, o Conscientes do Sistema. Em 2006, Erivan fundou o primeiro estúdio especializado em rap do estado, o “Produtos do Morro – Produções de Rap”. O estúdio rendeu a produção de mais de 40 CDs, entre eles, a coletânea “Feito no Ceará”, que reuniu músicas inéditas de 40 grupos de Rap do Ceará, São Paulo e Brasília.

O primeiro disco solo “A vida é muito boa, meu chapa”, foi lançado em 2009. Três anos depois foi a vez do segunto trabalho chamado “Rap Nacional”. Erivan já se apresentou no Centro Cultural do Banco do Nordeste (Sousa/PB e Cariri), Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), Theatro José de Alencar, Centro Cultural Bom Jardim, Cucas e nas principais casas de shows de Fortaleza. Participou, entre outros festivais, do Ceará Music, Feira da Música, Bienal Internacional de Dança, Feira Massa, e Festival Música na Ibiapaba.

Em 2013, realizou a primeira apresentação internacional na cidade de Jyväskylä (Finlândia). Passou por Berlim (Alemanha), onde fez show no Badehaus e no Fusion Music Festival. Atualmente, Erivan produz o terceiro disco com canções inéditas e participações de músicos da cena rap nacional, como Gaspar, do Záfrica Brasil, e estrangeiros como Mr. Lee G, do Brooklyn (NY). Em 2015, Erivan abriu o show do Black Alien, no palco principal da II Maloca Dragão, e foi um dos 3 vencedores da VII Mostra de Música Petrúcio Maia.

