Mumuzinho tem alta de hospital após diagnóstico de Covid-19

O cantor Mumuzinho, 36, recebeu alta no começo da tarde desta terça-feira (28) de um hospital. Ele ficou internado depois que foi diagnosticado com coronavírus.

"Acabei de chegar em casa, tive alta, estou bem. Obrigado pelas orações. Quantas pessoas orando pela minha vida. Estou bem. Obrigado ao hospital e a todos os profissionais da saúde. Vou repousar e descansar", contou ele nas redes sociais.

Após alguns dias com quadro febril e com uma amigdalite diagnosticada anteriormente, o artista apresentou piora no seu estado clínico e se direcionou ao Hospital Vitoria, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com a Covid-19.

Mais cedo ele havia anunciado que teria de remarcar a sua live show "Resenha do Mumu", por motivos de saúde. A transmissão online do seu show, por conta da quarentena, foi adiada para o dia 3 de maio.

No hospital, ele fez uma live diretamente. O objetivo do vídeo foi tranquilizar os fãs em relação a seu estado de saúde.

"Estou me recuperando. A febre vai e volta, mas a equipe do hospital está controlando", disse o cantor, contando que ainda sentoa dores no tórax. Ele aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo do público e também para pedir às pessoas se cuidarem. A live durou pouco tempo, por conta do estado de saúde do cantor.