Mumuzinho promove mutirão da solidariedade em prol de Realengo (RJ)

O cantor, nascido e criado até os 18 anos, em Realengo (RJ), resolveu agir sobre a tragédia ocorridas na região onde cresceu. Por conta das fortes chuvas que caíram nos últimos dias no Rio de Janeiro, o pagodeiro, rapidamente, usou as redes sociais para pedir ajudar e organizar um mutirão para arrecadar donativos como alimentos, cesta básica, água, fralda, roupas e muito mais, em prol das centenas de famílias prejudicadas.



Veja ação do cantor na Comunidade:



Mumuzinho, que se recorda de ter passado por uma situação parecida já que sua rua ficou completamente alagada, com água batendo até no joelho, comentou sobre o que passou nesses últimos dias.



“Eu sou de realengo, tudo que eu conquistei na vida, primeiro eu saí de lá, eu conquistei lá primeiro. Então, a iniciativa de estar com eles neste momento, pra mim é o mais importante. Não é porque eu sou famoso, conhecido, que eu tenho que dar dinheiro... nada disso! Vai muito além, é colocar a mão na massa, é levar o meu carinho, um abraço, é estar ali do lado. Então, eu usei as minha redes para as pessoas se sensibilizarem e ajudarem. Realengo é o meu povo. Pegou pra eles, pegou para mim. Sempre estarei junto deles", declarou o cantor.



Para quem deseja ajudar, doações podem ser realizadas no endereço Rua Alfredo do Vale, 472.