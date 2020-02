Mumuzinho paga por consulta e consegue cirurgia para companheiro de ex-mulher

Boas ações precisam ser compartilhadas. Durante entrevista sobre o lançamento do EP "Mantra", nesta quinta-feira (13), o cantor Mumuzinho, ao ser questionado sobre ser referência na música e na comunidade que nasceu, acabou revelando o pagamento de consulta médica e uma cirurgia de emergência para o companheiro de Mirella, uma de suas ex-esposas.

"A mãe dos meus filhos mora com um rapaz, o marido dela. Ele não tem plano de saúde. Ela me ligou pedindo uma ajuda. E eu disse: 'Claro que eu vou ajudar. Vai para o hospital agora que eu pago a consulta'. Ele foi lá. Ela até mandou o comprovante que pagou. A gente tem essa relação. A vida é assim. Amanhã eu posso precisar dele. Ele é um puta de um pai para os meus filhos. Ele vai ter que fazer uma operação às pressas. Consegui um lugar para ele ficar. Vai ser operado. A vida é assim. A gente que tem fazer isso não querendo nada em troca. Deus já me deu muita coisa", contou o sambista em entrevista na Universal Music.



O cantor não revelou o procedimento cirúrgico que irá ser realizado.



Cantor lançou EP nesta sexta-feira (14):



Não é a primeira vez que a história de amizade deles chama atenção. Em 2018, o cantor foi surpreendido por depoimentos das ex-companheiras no quadro "Arquivo Confidencial" no Domingão do Faustão. "Eu costumo dizer que eu não tenho um ex-marido, você não é simplestemente o pai dos meus filhos, você é meu amigo", declarou Mirela. Mumuzinho deixou o público impressionado ao falar que até casa vizinha a dele comprou para a ex.