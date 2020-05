Mumuzinho celebra estar curado do coronavírus e promete live

O cantor Mumuzinho, 36, está curado da Covid-19. Ele havia contraído coronavírus em abril e teve alguns sintomas que o fizeram procurar um hospital. Ele ficou internado.

"Notícia muito boa. Acabei de receber o exame e deu negativo. Estou curado. Eu estava esperando os resultados para anunciar minha live, logo logo.", disse o cantor sem divulgar a data do show que promoverá pelas redes sociais.

Em 24 de abril, após alguns dias com quadro febril e com uma amigdalite diagnosticada anteriormente, o artista apresentou piora no seu estado clínico e se direcionou ao Hospital Vitoria, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com a Covid-19.

Diretamente do Hospital Vitória, ele chegou a fazer uma live para falar mais detalhes sobre o seu estado de saúde. O objetivo do vídeo foi tranquilizar os fãs em relação a seu quadro.

"Estou me recuperando. A febre vai e volta, mas a equipe do hospital está controlando", disse o cantor, contando que ainda sentia dores no tórax. Ele aproveitou para agradecer o carinho que vinha recebendo do público e também para pedir às pessoas se cuidassem. A live durou pouco tempo, por conta do estado de saúde do cantor.

Agora, ele conta que fará uma live aos mesmos moldes que outros grandes cantores têm feito. Até aqui, Mumuzinho só havia cantado na varanda ainda no início da quarentena, mas não tinha feito nenhum show.