Mulheres que resgataram a força na Gastronomia ensinam a fazer bolo de milho e amostradinho de carne

Bolo de milho e a versão repaginada do escondidinho de carne do sol são pratos que levam ingredientes típicos regionais. Com o toque caseiro de Ana Cipriano e Kelly Carvalho, que fizeram cursos profissionalizantes na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, as receitas enaltecem a memória gustativa e a mudança de realidades por meio da culinária.

Compartilhadas com o Diário do Nordeste, você pode agora reproduzir os pratos. Confira:

Bolo de milho

Ana Cipriano comercializa doces sob encomenda Camila Lima

Ingredientes

3 colheres de sopa de margarina ou 60g

3 ovos

1 lata de milho (escorrer)

Usar a lata como medida para os demais ingredientes.

1 lata de flocão

1 lata de leite

1 lata de açúcar cristal

Modo de preparo

Colocar no liquidificador todos os ingredientes e bater por 1 minuto. Untar a forma com desmoldante e levar ao forno em temperatura de 160° por 1 hora.

Amostradinho de carne do sol

Kelly Carvalho optou por trabalhar com o preparo de comidas regionais Camila Lima

Ingredientes

1kg de carne do sol cozida e desfiada

200g de cebola roxa cortada em tiras

3 dentes de alho picado

60ml de manteira de garrafa

Modo de preparo

Refogar na manteiga de garrafa a cebola até dourar, logo após, adicionar a carne do sol para tomar gosto.

Ingredientes (purê)

2kg de macaxeira cozida

2 latas de creme de leite

Leite quanto baste

200g de queijo para gratinar

Sal e pimenta quanto baste

Modo de preparo

Fazer um purê com a macaxeira amassada, o creme de leite e o leite, depois levar ao fogo para engrossar. Finalizar temperando com sal e pimenta.

Montagem

Em uma travessa untada com manteiga, colocar uma camada de purê, queijo coalho e, por último, a carne do sol. Levar ao forno para dar uma leve gratinada e finalizar com coentro picadinho e pimenta biquinho.