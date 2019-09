Mulheres que participaram de laboratório de escrita criativa no Piauí escrevem cartas a Ana Miranda

Em resposta ao texto "Sereia no copo d'água", escrito por Ana Miranda e publicado nesse domingo (29) no Diário do Nordeste em sua coluna, um grupo de mulheres participantes do laboratório de escrita criativa no Piauí enviaram cartas à autora.

O grupo, formado por 23 integrantes (CIS ou Trans), esteve sob comando da poeta, editora, tradutora e pesquisadora Nina Rizzi, no Sesc Caixeiral, em Parnaíba (PI).

Os momentos aconteceram entre os dias 23 e 27 de setembro, compondo a programação do projeto Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras, voltado para fomento da leitura e escrita entre diferentes públicos.

Leia as cartas:

Para Ana Miranda.

Oi! Nina nos falou da maravilha que foi lhe conhecer. Não bastasse a alegria, lhe falou da oficina de 19 mulheres aqui no Piauí, que resolveram se reunir e escrever. Nina leu com entusiasmo aas palavras carinhosas que você nos dedicou, A empolgação foi contagiante.

Então, se faz justo retribuir e eu, Francisca de Paula, estou aqui, entre letras, para expressar a minha admiração a uma escritora que eu ainda não conhecia, mas que Nina falou tão bem que eu não duvido que o entusiasmo manifestado por ela tenha sido uma emoção genuína e merecida.

Francisca de Paula

Miranda,

Minha querida escritora e poeta amei a cartinha, obrigada [...]

Aqui de Parnaíba no Piauí esta linda terrinha, conhecemos a bela e fera Nina

Vou te fazer uma modinha:

- Miranda, Mirandinha vamos

todos mirandar

com nossa poeta Nina, estamos

dando uma scripta e com nossa poesia encantar!

- se esta rua fosse minha eu

mandava MIRANDAR com

pedrinhas de brilhante para ver a

MIRANDA RECITAR!

Socorro Brasiliense

Cara Ana,

Foi com grande alegria e entusiasmo que recebi notícias, através da carta endereçada à professora Nina. A comunicação tão gentil entre duas mulheres tão expressivas, que constroem a literatura contemporânea e que tem como mote a emancipação da mulher em tempos de obscurantismo, nos enternece o coração e motiva nossas almas a desejarem ser leves e livres nos mais diversos aspectos da nossa vida.

A escrita nos liberta de muitas angustias, auxiliam o compartilhamento de sabores e dissabores do cotidiano, mesmo que este compartilhamento de restrinja ao dueto silencioso: caneta e papel.

Sou grata pela oportunidade do momento, da partilha, da empatia, do engajamento e da resistência.

Desejo sucessos e amores dos mais genuínos.

Forte abraço,

Márcia Regina

27.09.2019

Ana Miranda,

Bom dia! Mesmo sem conhece-la, vibro com seu sucesso! Sua realização profissional, seu crescer com as letras, com as conquistas em prol da luta pelas mulheres. Agradeço aqui por todas nós! Desejamos saúde e paz para você e sua linda família. Que a estrela do amor continue a brilhar iluminando seu caminho que com certeza não foi fácil, mas que agora certamente segue tranquilo tal qual o leito de um rio em busca do Mar.

Ana obrigada por sua existência e suas palavras de preocupação conosco. Nina me encantou, é linda! Desejo a vocês todo amor do Mundo. Com carinho!

Francisca Porto

26/09/2019 – PHB Piauí