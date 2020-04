Mulher rendeira faz graça na internet para “esquecer os boletos”

Quem você quer ser quando não puder ser quem você é?

Ficou difícil? Diz Hilda que está descobrindo. Esse isolamento, essa quarentena, esse ‘fique em casa’, esse não-sei-quê-vírus está mexendo com a paciência na casa das quatro mulheres: ela com a filha Yasmin, a mãe Lourdes e a irmã Ilma. Quando dá fé, a louça tá lavada, a comida tá feita, a roupa estendida, o piso brilhando, e o dia só fez começar. O guarda-roupas está organizado uma, duas vezes. Já mexeu tanto nos cabides que, fosse gente dentro das blusas, parecia uma fila que a toda hora as pessoas trocam de lugar. Quando a vida em dias de pandemia nos obriga a parar, Hilda só para até pensar no próximo movimento. E não é mera questão de aquietar o juízo, os boletos que o digam. É preciso segurar a barra, com ou sem código.

A mulher já tacou os pés no mundo quando mais jovem. Saiu de Aquiraz para São Paulo, cozinhou pra gente rica, trabalhou em loja das mais chiques da Faria Lima, morou no Rio de Janeiro, viu gente famosa, voltou para o Ceará, abriu um negócio, teve filha e, quando se acostumava a dizer que já passou por tudo, nunca passou por isso: “Eu não pensei que, com 57 anos, a gente fosse viver uma situação dessa, de precisar ficar em casa por causa de um vírus aí, matando as pessoas. Sempre fui meio andarilha, espilicute…”.

Hilda é Hilda Martins, mulher rendeira da Prainha, em Aquiraz, pertinho de Fortaleza. A sua casa só tem mulher e só tem rendeira. A matriarca, dona Lourdes Sousa, 74 anos, ensinou desde cedo às meninas a renda de bilro, uma sucessão de fios entrecruzados formando harmoniosos desenhos. Alguns consideram a prima rica do artesanato. Na almofada, nascem preciosidades, de toalhas de mesa a biquíni. São peças complexas, mas nem sempre valorizadas. No Centro das Rendeiras da Prainha, 35 famílias de artesãs tiram dali o seu sustento. As lojas estão fechadas, como quase tudo.

Após duas décadas entre São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo de um muito, Hilda, de volta, sentou em frente à almofada, pegou os bilros que não segurava desde a juventude e, quando se percebeu, estava entrecruzando os fios, como se os olhos não acompanhassem o movimento autônomo das mãos. “Aí, eu percebi que a renda pra mim é igual andar de bicicleta. Não se esquece”.

Mas essa bicicleta chamada quarentena, nunca pedalou. E depois de seguir novamente faxinando a casa e mexer mais uma vez no guarda-roupas, descobriu que elas, as roupas, queriam sair. Era uma coisa de dentro do móvel com outra de dentro dela. A mistura das duas foi uma mulher “marmotosa”, já definiu a mãe dona Lourdes - a idosa passa o dia fazendo a renda para administrar a paciência. Hilda vestiu-se de cigana: maquiou-se, colocou uma rosa no cabelo, pegou cartas de tarô e gravou vídeos para desejar “boas vibrações a vocês que estão me acompanhando”

— Desde quando tu é cigana, menina?

— Ah, mãe, é só pra fazer “live”.

A vida, agora, é “live” para a internet. As mulheres da casa não sabem se riem mais dos bastidores ou da gravação. Noutro dia, revestiu-se para falar como se toma chá e para quê cada um serve: de camomila, capim-santo, cidreira; na segunda semana de isolamento, empiriquitou-se até com microfone sem fio e uma caixa de som no peito e no Facebook: “Alô, alô, hoje tem mungunzá. Três horas da tarde, na hora de merendar, merende mungunzá. É só vir aqui. O copinho é só dois reais. Aproveeeita, menino”.

É brincadeira, mas é sério. Além de rendeira, a família Sousa cozinha de mão cheia. Pelo menos uma vez na semana, faz mungunzá e pé-de-moleque e vende por encomenda. Cozinhar pra fora, garantir comida pra dentro.

De ‘live’ em ‘live’, Hilda sente como se andasse de bicicleta: “Eu gosto de falar, fazer brincadeiras. É de mim. Num aperreio desse que estamos passando, a gente tem a chance de ser feliz. Nesse momento é tentar tirar os medos. Quando a gente tem coragem, é pra tudo”.

Enquanto lá fora não tem vacina, rir com a família em casa e os internautas é o melhor remédio. Rir do próprio medo, um ato de coragem.

“É muito ruim ficar presa em casa. Mas eu acredito, acredito e acredito mesmo que a gente possa sair melhor. Não é possível passar por um turbilhão desse e não mudar”.

Ouça, abaixo, a narração de "A artesã dos sorrisos", pelo repórter Diego Barbosa: