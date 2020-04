'Mulher preta, médica e vitoriosa', diz Babu após Thelma vencer o BBB 20

Após a final da Big Brother Brasil 20, Babu e Thelma conversaram durante o programa Bate-Papo BBB, do GShow. O ator disse que, apesar de ter ficado em quarto lugar, ele acertou na sua decisão em nunca votar na amiga ao longo do jogo.

"Você é a pessoa que tinha que ganhar, uma mulher preta, médica, vitoriosa", disse ele. Thelma afirmou que não se arrependeu em nenhum momento de ter ficado ao lado de Babu, e que ele a ensinou muito ao dizer que a médica era um exemplo para a filha dele.

No programa, Thelma também ficou emocionada ao ouvir Preta Gil falar sobre a importância da sua conquista. "A sua vitória é sua, mas junto carrega uma imensidão de mulheres pretas, homens também, uma luta que você viveu e que é a realidade de muitas mulheres pretas, tão desacreditadas, e você provou que é na raça, com dignidade, com caráter e com a cabeça erguida, você orgulhou uma nação", afirmou a cantora.

Preta também contou que Thelma é agora agenciada da empresa da cantora, parceria que foi feita há um mês com o marido da médica. "Basicamente, eu sou sua empresária. Somos mais que amigas, somos friends".

A médica também conversou com a mãe. "Você sabe que sua mãe sempre acreditou em você, sempre esteve ao seu lado", disse. Thelma respondeu que tudo o que ela fez foi para a mãe e pela sua família.

Ela falou também com o marido, o fotógrafo Denis Santos, e deixou como mensagem final que cada pessoa nunca desista dos seus sonhos. "Eu estou vivendo um sonho."

Com 44.10% dos votos, Thelma foi a grande vencedora do BBB 20, derrotando as amigas Rafa Kaliman e Manu Gavassi.