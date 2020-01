Mulher de Alok conta que DJ tem preferência por signo do filho

Na reta final da gravidez, Romana Novais, 27, contou através das redes sociais nesta terça (7) que seu marido, o DJ Alok, não deseja que o filho nasça após o dia 20 por conta do signo. "Ele não quer que seja aquariano, detalhe: é o meu signo", escreveu a médica.

Ravi, primeiro filho do casal, está previsto para chegar ao mundo no dia 23 de janeiro. Novais ainda pediu o palpite dos seguidores sobre o signo do bebê: "Acham que será capricorniano ou aquariano?", questionou a médica na publicação.

Não demorou muito para que Alok também comentasse sobre o assunto. "Ansioso para ver o rostinho do Ravi! Será que vamos ter 2 aquarianos em casa? [risos]", escreveu o DJ em uma postagem em sua conta do Instagram feita no mesmo dia.

A repercussão da brincadeira do casal rendeu comentários e memes nas redes sociais. Em um deles, mostra a imagem de um bebê dentro da barriga. "Romana segurando o filho para nascer aquariano", brinca a publicação.

Recentemente Romana Novais afirmou que seu cachorro de estimação, Apollo, está com ciúmes da gravidez. Ela também pediu a opinião de seus seguidores: "Alguém que tem um cachorrinho e engravidou tem alguma ideia para me ajudar?".

Juntos desde 2014, entre idas e vindas, o casal oficializou a união no início de 2019 com uma cerimônia de casamento luxuosa, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O evento foi reservado, somente para 30 convidados, e aconteceu no nascer do sol, às 5 horas da manhã.