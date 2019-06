Mostra Sesc de Culturas chega ao Sertão Central; atrações ainda serão divulgadas

A Mostra Sesc de Culturas acontecerá no Sertão Central entre os dias 25 e 28 de julho. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do evento na manhã desta segunda-feira (17) e as cidades de Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Ibaretama receberão a programação oficial. Confira:

"A segunda-feira começou cheia de novidade! Além da Mostra que acontece no Cariri, agora também teremos a Mostra Sesc de Culturas no Sertão Central", divulgou a postagem. Além dos locais e da data, a organização do evento comunicou que as atrações ainda serão reveladas.

No Cariri

Tradição no Cariri, a Mostra Sesc de Culturas reúne atividades em literatura, música, artes visuais e cênicas, além de tradições populares. A 21ª edição acontece do dia 8 ao 12 de novembro deste ano e receberá atrações de todo o país. Ano passado, o evento comemorou os vinte anos de realização com uma programação diversa.

Em 2019, com as incrições finalizadas no início de maio, a curadoria também será realizada por meio do edital do evento, no entanto, a mostra não possui caráter competitivo.