Mostra Poéticas das Águas seleciona trabalhos de alunos de escolas públicas até domingo (15)

A chamada de trabalhos para a Mostra Poética das Águas recebe inscrições de estudantes da rede pública de ensino do Ceará até o próximo domingo (15). Serão selecionados 20 trabalhos para serem exibidos durante o evento que acontece no Porto Iracema das Artes de 10 de outubro a 22 de novembro.

Podem se inscrever alunos de escolas públicas com idade entre 15 e 29 anos. Todos os autores receberão certificado de participação. Os três primeiros colocados recebem ainda ajuda de custo de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 500 por ordem de pontuação.

Fruto de uma parceria entre o Porto Iracema das Artes e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a mostra seleciona trabalhos diversos com o tema "Poética das Águas", como desenhos, fotografias, gravuras, ilustrações, vídeos e performances, que não tenham sido premiados em outras exposições. Ex-estudantes de escolas públicas também podem se inscrever. As inscrições podem ser feitas no portal da escola. O regulamento também está disponível na página.

O objetivo de estimular e incentivar a criatividade e a produção artítica de jovens estudantes cearenses. O evento visa ainda sensibilizar o público sobre a preservação da água.