Mostra de quadrilhas juninas e shows marcam a primeira noite do São João do Ceará

A primeira noite do São João do Ceará, nesta sexta-feira (21), animou o público em festa gratuita na Praia de Iracema, com apresentações de quadrilhas juninas e shows com artistas de nível nacional e local, como Zezé di Camargo e Luciano, Mano Walter e Cristal Quebrado.

Na área dedicada à mostra de quadrilhas, quatro grupos se apresentaram, aliando a tradição à originalidade. A Quadrilha Junina Só o Mi, por exemplo, levou a diversidade sexual para dentro do "quadrilhódromo". Com 20 anos de existência, o grupo do Bairro Papicu adaptou a música "Indestrutível", de Pabllo Vittar, para deixar mensagem contra o preconceito.

"Estou representando o São João na diversidade. Uma coisa bem diferente, quebrando o preconceito, os tabus, de todas as formas, gêneros e diversidades", afirmou um dos participantes do grupo, Patrick Ryan.

Até domingo (23), quatro grupos de quadrilha vão se apresentar no local a cada dia. Também se apresentam grupos infantis e, no domingo, a Turminha Diário faz a festa com as crianças, em uma quadrilha improvisada com o público.

Cenário junino

Uma das atrações que também atrai o público é a cidade cenográfica montada no espaço. Além de fazer fotos e vídeos, as pessoas também podem participar de brincadeiras típicas, como pescaria e pau-de-sebo.

Shows

O público também apoveitou a área de shows, que nesta sexta-feira conta com Cristal Quebrado, Bonde do Brasil, Mano Walter e Felipão. Para fechar a noite, a dupla Zezé di Camargo e Luciano completam a festa.

Mano Walter foi uma das atrações do São João do Ceará nesta sexta-feira (21) Thiago Gadelha

Neste sábado, sobem ao palco A Loba, Luiza e Maurílio, Renno, Henrique e Juliano e Léo Chaves.

Já no domingo, se apresentam Zé Dazefa, Líbanos, Lagosta Bronzeada, Tropikálya e Noda de Caju.