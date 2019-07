Mostra de Cinema anuncia os selecionados da edição 2019

O Sesc divulgou a lista das 42 produções selecionadas para a III Mostra de Cinema 2019. A curadoria dos filmes que chegaram à etapa nacional foi realizada a partir dos panoramas: Estadual e Regional, Brasil e Infanto-Juvenil. Em uma primeira fase, foram escolhidos 380 filmes entre longas, médias e curta metragens provenientes de todas as regiões. Desse total, resultou em seis filmes de cada região do país, exceto o Nordeste, que indicou oito.

As obras comporão o panorama nacional, junto com as produções infanto-juvenis. Os demais filmes classificados serão exibidos em suas regiões. “Com mais essa iniciativa nacional, o Sesc cumpre uma missão importante da sua atuação na área cultural, que é democratizar o acesso ao cinema, além de permitir que artistas e cineastas de todo o Brasil mostrem seus trabalhos ao grande público”, ressalta Marco Aurélio Fialho, analista de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

A fase nacional acontece em novembro desse ano em Paraty, no Rio de Janeiro. Depois, os filmes circularão nas unidades do Sesc no Ceará, localizados em Fortaleza, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte.

Conheça os 42 filmes selecionados por região:

Norte

Curta metragem: Chamando os Ventos: por uma cartografia dos assobios (PA)

Médias metragens: Francisco (AC), O Céu dos índios Desâna e Tuiuca (AM), No Rio das Boboletas (AM), Vozes da memória (RO)

Longa metragem: A Besta Pop (PA)

Infanto-Juvenil: Curta: Icamiabas – Moqueca (PA)

Nordeste

Curtas metragens: Aurora (SE), Aqueles Dois (CE), Rasga Mortalha (PB)

Média metragem: Tipoia (AL)

Longas metragens: Mateus (PE), Ilha (BA), Orin: música para os Orixás (BA), Estrangeiro (PB)

Infanto-Juvenil: Média: Clandestino (SE)

Centro-oeste

Curta metragem: Quilombo Mata Cavalo (MT)

Médias metragens: Majur (MT), Guará (GO), Entre Parentes (DF), A Praga do Cinema Brasileiro (DF)

Longa metragem: Parque Oeste (GO)

Infanto-Juvenil:

Curtas: O Malabarista (GO), Lili`s Hair (GO)

Média: A Câmera de João (GO)

Sudeste

Curta metragem: Plano Controle (MG)

Médias metragens: Da Curva Prá Cá (ES), Jéssika (RJ), Do Outro Lado (SP)

Longas metragens: Navios da Terra (MG), Fabiana (SP)

Infanto-Juvenil:

Curta: Poética de Barro (MG), Hornzz (RJ)

Médias: Cravo, Lírio e Rosa (RJ), Parda (RJ)

Sul

Curta metragem: Almofada de Penas (SC)

Médias metragens: Quando as coisas se desmancham (PR), Isso me faz pensar (RS), Catadora de gente (RS)

Longas metragens: Abrindo as Janelas do Tempo (SC), Euller Miller entre dois mundos (PR)

Infanto-Juvenil: Vivi Lobo e o quadro mágico (PR)