Mostra de Arte Urbana Benfica abre convocatória gratuita para artistas e coletivos

O Grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação abre convocatória gratuita para a Mostra de Arte Urbana Benfica, que acontecerá de 20 a 23 de agosto, compondo a II Semana de Arte Urbana Benfica. As inscrições, que já estão abertas e vão até 31 de julho, e o edital, podem ser acessados pelo site. Ao todo serão selecionadas nove propostas entre artistas e coletivos.

O projeto integra diversas atividades, encontros e debates. As ações complementam o II Seminário Práticas Artísticas e Demandas Contemporâneas, do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará (IFCE). A programação se estenderá por praças e ruas do bairro e os debates serão sediados pelo IFCE, Centro de Humanidades, Museu de Arte e Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Dentre os convidados estarão Alexandre Barbalho, professor adjunto do curso de História e do Programa de Pós Graduação em Sociologia; André Carreira, diretor do grupo teatral Experiência Subterrânea de Florianópolis e professor na Universidade do Estado de Santa Catarina; Bia Santos, pesquisadora, artista visual e curadora, formada em artes plásticas pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e doutora em Artes Visuais pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha.

Também com presença confrimada estão Deisimer Gorczevski, doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com doutorado-sanduíche em Comunicação Audiovisual na Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha e professora no Instituto de Cultura e Arte, na Universidade Federal do Ceará; Glória Diógenes, socióloga, antropóloga urbana, pós-doutora pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professora da Universidade Federal do Ceará, membro-fundadora da Rede Luso-Brasileira de Pesquisadores em Artes e Intervenções Urbanas; Lilian Amaral, artista visual, curadora e pesquisadora de arte urbana contemporânea no contexto latino americano e europeu, mestre e doutora em artes pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo - ECA/USP e Universidade Complutense de Madrid.

Serviço

Convocatória Mostra de Arte Urbana da II Semana de Arte Urbana Benfica

De 23 a 31 de julho de 2019

Incrições no site