Morte do filho de Murilo Benício em 'Amor de Mãe' emociona Alessandra Negrini

Vinícius (Antonio Benício) morre nos braços do pai, Raul (Murilo Benício), em "Amor de Mãe" FOTO: GLOBO

A morte de Vinícius (Antonio Benício) nos braços do pai, Raul (Murilo Benício), na noite desta sexta-feira (31), foi uma das cenas mais emocionantes e elogiadas pelos telespectadores que acompanham a novela "Amor de Mãe" (Globo). Alessandra Negrini, mãe de Antonio, disse que a cena dele com o pai foi linda e que a fez chorar muito. A sequência começa na quinta quando Vinícius é atingido por um tiro por Belizário (Tuca Andrada) ao tentar proteger Amanda (Camila Márdila) durante protesto contra a fábrica da PWA. Raul encontra o filho baleado no chão e o leva para o hospital. Após a operação, Vinícius é levado para o quarto ainda desacordado. "Não consigo imaginar a vida sem você... Tudo que eu fiz, a pessoa que eu virei, foi tudo pra ser seu pai... Não vai embora, meu filho", diz Raul, bastante emocionado. O filho acorda e ouve a declaração do pai e conversam sobre o futuro da PWA. Vinícius diz ao pai que ele precisa tomar uma atitude em relação a Álvaro (Irandhir Santos) e a empresa. "A gente não precisa do dinheiro da PWA, pai. Eu quero que você tome cuidado com o Álvaro. Ele tem como fazer mal pra todo mundo... E eu te amo." "Eu também te amo muito, meu filho... Mais que tudo", diz Raul ao abraçar o filho, que começa a se sentir mal e morre nos braços do pai. "Não! Vinícius, não! Fica comigo, meu filho!", diz o empresário.

Murilo Benício e Antonio Benício mostraram a forte relação entre pai e filho dentro e fora da tela. Antonio é filho de Murilo com a atriz Alessandra Negrini, que após a morte de Vincíius na novela publicou uma mensagem aos dois. "Parabéns, meu filho! Você arrasou na novela! Muito orgulho! Estou chorando muito aqui, fechou com chave de ouro! Cena linda, sua e do seu pai. Parabéns Antonio Benício e Murilo Benício", escreveu Negrini, em seu perfil no Instagram. "Obrigado pelo privilégio de estar ao seu lado", escreveu Murilo, em seu perfil em uma rede social. "Meu Deus a cena mais linda e emocionante da televisão", escreveu uma das fãs de Murilo Benício no perfil do ator em uma rede social. "Gente que cena linda, imagino a situação na hora gravar o quão difícil foi. Mas ao mesmo tempo a entrega dos dois foi incrível. Parabéns", escreveu outra seguidora. "Que entrega... sorte a nossa! Poucas vezes realidade e ficção se misturam com essa firmeza e esse mergulho... obrigada obrigada obrigada", disse Fernanda Gentil, apresentadora do Se Joga.

Em entrevista ao GShow, Antonio Benício afirmou que foi divertido gravar sequência das cenas de ação no qual termina baleado. "Foi divertido demais eu nunca tinha feito uma cena de ação com tiroteio, um carro perseguindo a gente e o personagem levando um tiro. Foram dois dias de filmagem, o primeiro foi a gente chegando de barco e depois foi o dia do tiroteio. Foram dias intensos, mas bem legais."