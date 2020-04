Morre produtora cultural Michele Militão, idealizadora do projeto Samba Delas em Fortaleza

A produtora cultural Michele Militão, 40, morreu neste sábado (18), em Fortaleza. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor). Militão fazia parte do Instituto Iracema e era uma das fundadoras do grupo Samba Delas, formado apenas por mulheres. Em nota, a Secultfor e o Instituto lamentaram a perda e definiram a produtora como "símbolo de força, gentileza, sambista, ciclista, nordestina com orgulho e dona de si".

"Recebi com muita tristeza a informação do falecimento da Michele Militão, uma pessoa muito querida por todos nós que fazemos a cultura de Fortaleza. Era uma mulher muito comprometida com a ocupação dos espaços públicos e com o samba na nossa cidade", comentou o secretário da Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva.

A luta de Michele pelo espaço das mulheres e pela cultura também foi lembrada pelo secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira.

"É com alegria que sempre vou lembrar da minha querida amiga Michele Militão, que nos deixou hoje. Alegria de ter convivido com uma mulher guerreira. Michele foi uma grande companheira, líder da Juventude do PPS, atual líder das Mulheres do Cidadania de Fortaleza, membro da executiva do Cidadania Ceará e membro do diretório nacional do Cidadania. Amante e moradora da Praia de Iracema, Michele deixa saudades e um legado de decência, amizade ao próximo e uma luta constante pelo direito das mulheres e da cultura. Hoje é um dia triste. Segue seu caminho em paz, minha amiga", lamentou o secretário.

Problemas respiratórios

De acordo com amigos de Michele Militão, ela enfrentava problemas respiratórios e estava internada há mais de um mês. O velório e sepultamento da produtora ocorreram no cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza.

"Ela já vinha debilitada por suspeita de tuberculose, mas não foi Covid. Ela já tinha se hospitalizado antes da Covid fazer a primeira vítima lá na China", disse Leonardo Costa, amigo da produtora há mais de 20 anos.

"Grande articuladora"

O Samba Delas, projeto que promovia rodas de samba protagonizadas por cantoras, compositoras e instrumentistas mulheres, foi idealizado por ela em 2007. Micaela Gomes, musicista e diretora do projeto, lembra a importância da amiga para a consolidação do lugar da mulher no cenário do samba em Fortaleza.

"Era uma grande articuladora, muito conhecida na cidade. Foi extremamente importante, principalmente pro samba de mulheres. Como ela cresceu nas rodas de samba, era muito admiradora e via a dificuldade que era pras meninas estarem na roda de samba, porque o samba é um ambiente ainda extremamente machista. Então ela viu a necessidade, como artista, como idealizadora, como mulher, de criar um espaço onde as mulheres se sentissem à vontade", comentou.

"Forte e destemida"

O apreço de Michele pela Praia de Iracema e a personalidade também vão ficar na memória da ritmista Mirella Guilherme, integrante do grupo Samba Delas.

"Estive com ela em seus projetos como ritmista. Participando do Samba Delas e da Bateria Delas. Michele era uma mulher feminista que lutava em prol das mulheres. Tinha um olhar voltado com amor para a Praia de Iracema, onde ela desenvolveu muitas coisas boas. Apesar da dor fica a boa lembrança de uma mulher forte e destemida", relembra Guilherme.