Morre o roqueiro Serguei aos 85 anos, no Rio de Janeiro

Morreu na manhã desta sexta-feira (7) o roqueiro Serguei, nome importante do rock brasileiro desde a década de 1960, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O cantor estava internado e apresentava quadro de desidratação, pneumonia e infecção urinária.

A carreira de Serguei teve início em 1966 e ele ficou conhecido por seu estilo e performances exageradas. Sempre com muita maquiagem, de cabelos longos e usando vários acessórios.

Em 1972, depois de temporada nos Estados Unidos, ele voltou ao Brasil e boatos surgiram de um possível affair com Janis Joplin.

Serguei participou de quatro edições do Rock in Rio e, na segunda, ele foi responsável pela abertura. Em 2013, o roqueiro desfilou na Marquês de Sapucaí pela Mocidade Independente com enredo dedicado ao festival. Na comissão de frente, ele vestia camisa com os dizeres: "Eu comi a Janis Joplin".