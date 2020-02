Morre o cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão

Morreu nesta quarta-feira (19), em São Paulo, o cineasta José Mojica Marins, ao 83 anos, em São Paulo. Conhecido como o Zé do Caixão, ele estava internado no hospital Sancta Maggiore devido a uma broncopneumonia. A morte foi confirmada pela filha, Liz Marins.

Mojica é considerado um dos mestres do terror mundial. Originalmente sua obra foi desprezada pela crítica brasileira. O apelido de Zé do Caixão veio do seu personagem mais famoso.

Surgido em um pesadelo do cineasta, ele era um agente funcionário sádico que aterrorizava uma pequena cidade, desejoso de ser pai de uma criança perfeita. Para isso, precisava encontrar uma mulher tão perfeita quanto e estava disposto a matar quem cruzasse o seu caminho.

Biografia

José Mojica Marins veio ao mundo numa sexta-feira 13, em março de 1936. Cineasta, ator, roteirista, editor e o que mais fosse necessário para rodar um filme, o realizador paulista aprendeu a fazer cinema na marra. Concebeu uma identidade própria em narrativa e estilo e fincou sua produção como farol para o cinema marginal brasileiro.

Por mais de cinco décadas, o diretor foi representante máximo do cinema de horror brasileiro. Desde o estrondoso sucesso de "À Meia-Noite Levarei Sua Alma", o personagem Zé do Caixão (Coffin Joe, como foi batizado no mercado norte americano) surpreende pela impetuosidade, violência e heresia, e conquista admiradores ao redor do mundo.

O estranho mundo de Mojica Marins é nada menos do que o resultado de uma vida dedicada à sétima arte. Seja agindo como Mojica Marins, J.Avelar (pseudônimo do período pornô), Coffin Joe, ou simplesmente Zé, o público mundial reconhece a voz gutural, as unhas gigantes, a barba cerrada e a roupa escura como a noite. Porém, resta saber, praticamente, como você, e todos vocês, reconhecem toda a genialidade do homem por trás do mito Zé do Caixão.