Morre o cantor e compositor Tunai

Morreu na manhã deste domingo (26), no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Tunai. José Antônio de Freitas Mucci tinha 69 anos. Irmão de João Bosco, é autor de ‘Frisson’, entre outros sucessos. A morte foi confirmada pela família à TV Globo.



Tunai foi encontrado desacordado no sofá de casa pela mulher. O óbito foi constatado às 6h, por parada cardíaca. O corpo será velado a partir das 12h30 desta segunda-feira (27) no Memorial do Carmo, no Caju, e cremado às 15h30.



Engenheiro civil de formação, o compositor Tunai brincava que a Elis Regina foi a responsável por ele sair do canteiro de obras. “A Elis Regina foi o principal vestibular que passei na minha vida”, declarou o compositor certa vez ao G1. De autoria de Tunai, Elis Regina gravou “As Aparências Enganam”, do disco Essa Mulher (1979), “Agora Tá”, de Saudade do Brasil (1980), e "Lembre-se", gravado no show de lançamento de "Essa Mulher", no Palácio do Anhembi, em São Paulo (SP), em setembro de 1979, que entrou no álbum Vive (1998).

Assista: