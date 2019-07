Morre o ator Rutger Hauer, conhecido por viver vilão de Blade Runner, aos 75 anos

O ator holandês Rutger Hauer, que ficou mundialmente conhecido por interpretar o vilão Roy Batty no filme "Blade Runner: O Caçador de Androides" (1982), morreu na última sexta-feira (19) aos 75 anos de idade. De acordo com informações divulgadas pela Variety nesta quarta-feira (24), a informação da morte do ator foi confirmada por Steve Kenis, seu agente. Hauer tinha 75 anos, morreu em casa, após um mal súbito, e foi sepultado nesta quarta-feira (24).

Seu papel de maior destaque foi no longa-metragem "Blade Runner", no qual enfrentou Rick Deckard do ator Harrison Ford, 77, na pele de Roy Batty, líder de uma gangue de androides (ou "replicantes", no termo usado pelo filme) foragida. As bilheterias do filme dirigido por Ridley Scott não foram muito bem na época que o filme estreou, mas, com o passar dos anos, o longa ganhou status de "cult".

Hauer atuou também em filmes como "Dracula 3D" (2012) de Dario Argento, onde interpretou Van Helsing. O ator esteve também em filmes como "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005) e "Batman Begins" (2005), além de séries de TV como True Blood.