Morre o ator Max von Sydow, astro de 'O Exorcista' e 'O Sétimo Selo'

Max von Sydow, ator reconhecido mundialmente pelas atuações em "O Sétimo Selo" (1957) e "O Exorcista" (1973) morreu aos 90 anos.

O anúncio foi dado pela família do artista. Nascido na Suécia, Von Sydow trabalhou em mais de 160 produções, contabilizando 73 anos de carreira. Foi indicado duas vezes ao Oscar. A primeira oportunidade se deu em 1989, pela performance em "Pelle, o Conquistador" (1987). A segunda, em 2012, por "Tão Forte e Tão Perto".

Com Linda Blair e Jason Miller em cena de "O Exorcista" (1973) 1973 - Warner Bros. Entertainment

Von Sydow despontou na sétima arte com "Bara en mor" (1949), de Alf Sjöberg (1903-1980). A prolífica parceria com o cineasta Ingmar Bergman (1918–2007) iniciou com o clássico "O Sétimo Selo" (1957). Prosseguiu por mais 11 produções, como "Morangos Silvestres" (1957) e "A Hora do Lobo" (1968).

Ganhou popularidade após interpretar o padre Merrin, de "O Exorcista" (1973). Nos anos 1980 trabalhou com Woody Allen em "Hanna e suas irmãs" (1986). Além de carcaterizar personagens dramáticos, o ator marcou presença no território da ficção e fantasia.

Clássica cena do duelo de xadrez com a morte (Bengt Ekerot) em "O Sétimo Selo" 1957 - Svensk Filmindustri

Seguiram-se "Flash Gordon" (1980), "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983), "Duna" (1984) e "Minority Report: A Nova Lei" (2002). Recentemente, o sueco fez participações em "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) e "Game of Thrones" (2016), neste último interpretando o Corvo de Três Olhos.