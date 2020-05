Morre o ator Flávio Migliaccio, aos 85 anos

Aos 85 anos, o ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje (04) em um sítio na Serra do Sambê, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. O local era mantido pelo ator desde a década de 1970. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, o advogado do ator afirmou que a notícia foi dada pelo caseiro do sítio. "Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, à caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai", disse Sylvio Guerra.

Na Rede Globo, Migliaccio participou das novelas Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Senhora do Destino e Passione, além da série Entre Tapas e Beijos. Atualmente, ele está no ar na exibição de Êta Mundo Bom no Vale a Pena Ver de Novo.