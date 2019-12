Morre o artista plástico pernambucano Francisco Brennand

Aos 92 anos, morreu nesta quinta-feira (19) o artista plástico pernambucano Francisco Brennand em decorrência de complicações de uma infecção respiratória. O pintor estava internado há 10 dias no Real Hospital Português, em Recife, de acordo com nota emitida pela unidade.

O velório do ceramista será aberto ao público e acontece ainda hoje, às 16h, na Oficina de Cerâmica Francisco Brennand.

Com obras reconhecidas, o artista aplicava em seus quadros elementos naturais, como flores e frutos, além de linhas simples, bem como produzia autorretratos.

As cerâmicas também faziam parte do trabalho de Brennand, com influências de Pablo Picasso e Paul Gauguin.

Em 2018, Fortaleza recebeu a exposição 'Francisco Brennand - Mestre dos Sonhos, que prestou uma homenagem a carreira do artista.